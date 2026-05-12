La MetroGuagua pierde otro millón en Santa Catalina: CC acusa al Ayuntamiento de falta de planificación

Coalición Canaria (CC) en Las Palmas de Gran Canaria ha criticado la devolución de una subvención de un millón de euros vinculada a la MetroGuagua, después de que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informara en sede parlamentaria del inicio del procedimiento de reintegro. La devolución se tramita, según CC, por la "incapacidad" del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ejecutar y justificar dentro de plazo las actuaciones subvencionadas correspondientes al tramo del entorno de Simón Bolívar.

El portavoz de Coalición Canaria en el Consistorio, David Suárez, sostuvo que el episodio “confirma el fracaso de la gestión municipal” en torno al proyecto y que la MetroGuagua “ha derivado en un auténtico despropósito” tal y como está planteada actualmente. En su valoración, el problema no se limita a los retrasos, sino a la pérdida de recursos públicos por la falta de planificación en la ejecución de las obras.

Reintegro por plazos incumplidos

Según trasladó CC, el Ayuntamiento no habría completado en tiempo el proyecto del tramo subvencionado pese a contar con una ampliación del plazo hasta 2025. La formación añade que el Consistorio solicitó posteriormente modificar la actuación y extender su ejecución hasta 2028, una petición que fue rechazada, entre otros motivos, "por alterar el objeto de la subvención concedida".

Suárez afirmó que la devolución “no es un hecho aislado”, sino la consecuencia de una gestión que, a su juicio, ha sido improvisada durante años. La organización nacionalista enmarca el reintegro en un contexto de demoras acumuladas y cambios en el desarrollo del proyecto.

Una obra con impacto en la ciudad

Coalición Canaria vincula este nuevo episodio a un balance que considera negativo por los retrasos continuos, los sobrecostes y las afecciones a la movilidad, así como a vecinos y comerciantes en distintas zonas de la capital. La formación sostiene que el proyecto suma cerca de una década de obras sin una fecha clara de finalización.

En este sentido, Suárez recordó que su partido apoyó inicialmente la MetroGuagua como una apuesta por la movilidad sostenible y la transformación urbana, pero aseguró que con la evolución del proyecto han pasado a rechazar su continuidad “tal y como está concebido actualmente”.

Cambio de posición de CC

El portavoz municipal defendió que, cuando un proyecto “deja de responder al interés general” y se convierte en una obra prolongada en el tiempo, “la responsabilidad política obliga a rectificar”. En su análisis, la MetroGuagua ha dejado de representar modernidad e innovación para convertirse en un símbolo de retrasos y sobrecostes.

Coalición Canaria concluyó reclamando una nueva etapa en la que, según la formación, se prioricen la planificación, la eficacia y el control del gasto público, y reiteró sus críticas a la gestión del Ayuntamiento en el desarrollo de la MetroGuagua.