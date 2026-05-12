Llanos de Guinea: la gran bolsa de suelo entre Tamaraceite y Los Giles empieza a definir su futuro

La Comisión de Pleno de Urbanismo, Vivienda, Desarrollo Sostenible y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado la remisión del Plan Parcial de Llanos de Guinea (sector UZR-10) al Órgano Ambiental municipal para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplificada. El acuerdo deberá ser ratificado próximamente por el Pleno municipal y permitirá continuar con la tramitación urbanística de este suelo urbanizable no ordenado recogido en el Plan General de Ordenación (PGO).

El ámbito de actuación se sitúa en el noroeste de la ciudad, entre Tamaraceite, Tenoya, Los Giles y Las Mesas. Según la documentación, limita al suroeste con la circunvalación, al sureste con la carretera de Los Giles y en su extremo oriental con el entorno de La Cazuela. La superficie total de la unidad de actuación asciende a 679.228 metros cuadrados, de los que 571.228 m² corresponden al ámbito del Plan Parcial y 108.000 m² al sistema general adscrito SG-15 de La Mayordomía.

Ordenación del sector UZR-10

El documento tiene como objetivo establecer la ordenación pormenorizada del sector, concretando usos, dotaciones, espacios libres y conexiones viarias necesarias para su desarrollo. El sistema de ejecución previsto es privado y la tramitación se encauza por el procedimiento simplificado previsto en la legislación del suelo para este tipo de instrumentos.

Para la evaluación ambiental estratégica se han estudiado ocho alternativas de ordenación. La opción considerada más adecuada es la que incorpora una mayor superficie de espacios libres y preserva el tabaibal protegido presente en el ámbito. También plantea una transición mediante una vía de borde y propone separar el tráfico de la carretera de Los Giles a través de un vial independiente, además de ajustar la proporcionalidad de la estructura parcelaria entre fachadas y fondos edificables.

Uso mixto y límites al terciario

El Plan Parcial establece para el sector un uso característico mixto, industrial y terciario, con el objetivo de compatibilizar actividad económica, dotaciones y servicios en esta zona de expansión. En el apartado terciario, la propuesta contempla usos comerciales de pequeño formato, oficinas y actividades recreativas vinculadas a restauración y salas de reunión. Quedan expresamente prohibidas las grandes superficies comerciales y se limita el conjunto de usos terciarios al 25% de la edificabilidad bruta del sector.

La ordenación incorpora una reserva específica para pequeños talleres de automoción. De acuerdo con el documento, deberá representar al menos el 15% de la edificabilidad industrial del sector, con parcelas de hasta 500 m², orientadas a facilitar el traslado de este tipo de actividades desde zonas urbanas no adecuadas y que, por su tamaño, no suelen encajar en polígonos industriales convencionales.

Movilidad e integración paisajística

La propuesta incluye medidas vinculadas a la integración paisajística y a la movilidad. Entre ellas, fija retranqueos mínimos de 10 metros respecto a la carretera de Los Giles y de 12 metros en la carretera general. Además, prevé suelo para la implantación de una subcentral eléctrica vinculada al patrimonio público del suelo.

El documento señala que el ámbito situado junto a la circunvalación y la carretera general se reservará principalmente para usos dotacionales, compatibles con determinados usos terciarios. También se prevé preservar la hilera de palmeras existente y otorgar al enclave próximo al barrio de Los Giles una vocación de servicio local vinculada a las necesidades de esta zona de la ciudad.

Protección del hábitat

La ordenación contempla igualmente la adecuación del barranco como espacio libre de edificación para favorecer su preservación y generar una transición paisajística con el Polígono Industrial de La Cazuela. En el marco de la evaluación ambiental estratégica, el procedimiento deberá garantizar la preservación del hábitat de interés comunitario 5330 y del tabaibal existente, además de analizar las zonas con pendientes más acusadas para adaptar la ordenación a las limitaciones establecidas por la normativa territorial y ambiental.