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El carril bici del Barranquillo Don Zoilo termina con fallos tras meses de retrasos y quejas vecinales

El concejal de Urbanismo señala que la constructora tiene hasta final de mes para corregir las deficiencias detectadas en la obra

Una mujer camina por el carril bici del Barranquillo Don Zoilo.

Una mujer camina por el carril bici del Barranquillo Don Zoilo. / José Pérez Curbelo / LPR

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

La obra del carril bici del Barranquillo Don Zoilo terminó este lunes con defectos. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, apuntó este martes en Comisión de Pleno que el informe de recepción de los trabajos fue negativo por una serie deficiencias. Roque matizó que la constructora tiene lo que resta del mes de mayo para subsanar los fallos detectados por los técnicos. Todo pese a tardar más del doble de lo previsto en el plazo de ejecución inicial del proyecto.

Este proyecto ha levantado reticencias desde hace meses por parte de los vecinos del Barranquillo. El plazo de ejecución de la obra fue prorrogado hasta en cinco ocasiones dados los inconvenientes que fueron surgiendo durante los trabajos. Entre otros, las protestas obligaron a hacer una serie de modificaciones para mejorar la seguridad de la vía. Además, hubo retrasos en la semaforización de la senda y la conexión con la distribuidora eléctrica.

Cambios acordados con los vecinos

El edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, explicó que una vez termine la obra aplicarán los cambios acordados entre la alcaldesa y la asociación de vecinos. Ramírez hizo su primera aparición pública en una sesión plenaria desde que le fuera arrebatada la presidencia de Guaguas Municipales el pasado mes de abril en favor de su excompañero de partido, Pedro Quevedo, quien compareció también este miércoles pero en otra comisión de pleno.

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Este proyecto supone el primero de los carriles bicis que el Ayuntamiento ha diseñado para la Ciudad Alta. El otro que está en marcha, en La Minilla, estará a final de mes. La implantación de ambos han suscitado reticencias, especialmente el del Barranquillo. En este caso, la obra restó ancho a la vía para el vehículo privado, complicando en las curvas la bajada de las guaguas, una cuestión que se está intentando corregir.

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