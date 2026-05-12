Las Palmas de Gran Canaria cierra la liquidación de 2025 con una ejecución del 64%

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejecutó en 2025 un 64,18% de los 645,3 millones de euros presupuestados. Esta cifra baja al 33,3% si solo se tienen en cuenta los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, achacó este martes las cifras a la complejidad de algunos proyectos para sacarlos adelante, que otros quedaran desiertos -caso del arreglo del Muro Marrero-, el crecimiento sustancial de los precios de obra y el déficit estructural de medios técnicos y humanos en el Consistorio.

La capital dejó de gastar 111 millones de euros previstos en estos dos capítulos. Ante las críticas de la portavoz del PP, Jimena Delgado, el concejal de Hacienda dio leves argumentos y emplazó a desarrollar el debate a una comisión de pleno extraordinaria que tendrá lugar el próximo 26 de mayo. Delgado criticó la paralización de proyectos como la Metroguagua y acusó al Consistorio de "incapacidad de gestión".

Política fiscal

"Son muy buenos recaudando y asfixiando a los ciudadanos, pero luego eso no se ve reflejado", matizó la portavoz popular. Por su parte, Spínola, defendió la política fiscal municipal, "la recaudación del IBI ha descendido en cinco millones". Aunque, acto seguido, Delgado le recordó que a partir de este año los ciudadanos tendrán que abonar la tasa de residuos -momento que el edil de Hacienda aprovechó para anunciar que el pago se podrá fraccionar en diez mensualidades-.

El concejal de Hacienda insistió en la "imposibilidad legal" de ejecutar todo el presupuesto. Delgado aprovechó para acusarle de escudarse en la regla de gasto e invitarle, una vez más a instar al Ministerio de Hacienda a flexibilizarla. El edil volvió a sacar a la luz el plan de obras hidráulicas que están elaborando y donde utilizar los remanentes.