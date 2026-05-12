"Es peor que vivir en una gasolinera": la queja de los vecinos que viven frente a los tanques de combustible del Puerto de Las Palmas

"Es peor que vivir en una gasolinera", comenta tajante Esther Gómez, presidenta de la comunidad de vecinos de un edificio de más de 80 viviendas al final de la calle Juan Rejón, sobre el intenso olor a combustible que desprenden los depósitos del Puerto de Las Palmas situados frente al inmueble, en el Puerto. "Es así de paradójico que ese olor sea más agradable que lo que respiramos aquí", añadió.

Lo que más le preocupa a la representante de los vecinos son "las posibles consecuencias" que las emisiones puedan tener a largo plazo sobre la salud de los residentes.

Esta vecina llegó al edificio en 2021 tras comprar uno de los pisos. Una zona que le resultaba bien comunicada, pero a la que se hubiese planteado dos veces mudarse si hubiese sabido el hedor que se desprendía de los tanques de almacenamiento del Puerto. "Cuando viene gente a casa es cuando me vuelvo a dar cuenta de lo que estamos respirando porque me comentan lo fuerte que les huele también".

Sus residentes se lo piensan dos veces antes de abrir las ventanas. Ventilar es una actividad que para algunos de ellos requiere de verificar antes las condiciones del exterior. Uno de ellos, quien prefiere no dar su nombre, destaca que por las noches tiene que cerrarla "para poder dormir".

Este vecino asegura que, a pesar de que el olor ha ido a menos desde que llegó al inmueble hace 25 años, su intensidad aún persiste. Una situación que, asegura, condiciona los hábitos de vida de sus habitantes, sobre todo cuando se acercan los meses de verano.

La presidenta de la comunidad de vecinos observa los tanques de combustible desde la ventana de su casa. / ANDRES CRUZ

"Convivir" con el olor

A eso se han tenido que acostumbrar los residentes del inmueble, a "convivir" con el olor, subraya la vecina. "Si llego a saber que esto era así, no compro el piso". Aunque el inmueble se construyó cuando los depósitos ya existían, los vecinos piden alternativas; entre ellas, un informe ambiental sobre el nivel de emisiones contaminantes; así como el traslado de los bidones a otra zona del Puerto.

"Lo que pedimos es que controlen la posible afectación o que trasladen los depósitos a una parte de El Sebadal donde no haya zonas residenciales cercanas, solo naves industriales", subraya la presidenta de la comunidad. Resaltaron que, tanto en 2022 como en 2023 se enviaron escritos dirigidos al Seprona y al área de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de la administradora de fincas, "sin obtener respuesta".

Sin embargo, desde la consejería de Transición Ecológica subrayaron que el seguimiento de la calidad del aire en la zona del Puerto se realiza desde el año 2019, sobre todo para controlar las actividades de los parques de almacenamiento "como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera".

La consejería de Transición Ecológica subraya que los niveles actuales son "normales y están dentro de la legalidad"

Añadieron que desde hace varios años cuentan con una estación de medición en la azotea del edificio de Sanidad Exterior desde donde se realizan mediciones continuas, "por lo que si hubiera algún episodio que superara los niveles legalmente establecidos, intervendríamos sobre las instalaciones", reseñaron. Aunque no especificaron el dato concreto, sí subrayaron que los niveles actuales son "normales y están dentro de la legalidad".

La Autoridad Portuaria realizará una inspección técnica

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, subrayó que, aunque no tenían conocimiento del malestar de los residentes y que ningún vecino se había dirigido a la institución portuaria, enviará personal técnico a inspeccionar la zona y, en dado caso, tomarán las medidas necesarias.

Aun así, subrayó que los depósitos "van a seguir ahí", ya que el bunkering está declarado sector estratégico en el Puerto de Las Palmas, por lo que se necesita de sitio de tancaje. Esos bidones, concluyó, "son necesarios para almacenar el combustible".

Desde el Puerto aseguran que desconocían las molestias vecinales, pero subrayan que los tanques «no se pueden trasladar»

Calzada concluyó que las parcelas de El Sebadal, aún pendientes de ocupar, "se destinarán para la ampliación del bunkering, no para el traslado de los depósitos ya existentes".