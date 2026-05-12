La Policía identifica al dueño de los tres perros abandonados en Guanarteme: se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros

Los tres perros abandonados de Guanarteme fueron encontrados en la noche del viernes sin agua ni comida, atados una columna de la calle Vergara, rodeados de orina y con mal olor. Poco después de que un grupo de vecinas los avistasen, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino a través de su Unidad Nocturna Especial para derivarlos al servicio de bienestar animal. A partir de entonces, se inició el procedimiento para identificar al dueño responsable, que deberá responder con una multa de entre 10.000 y 30.000 euros.

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, lamenta que no se trata de un caso aislado, sino de una realidad que sucede habitualmente: "Todos los días hay abandonos de perros que los dueños los tienen en mal estado". En este caso, han sido dos canes de edad avanzada y uno más joven con cojera, por lo que se especula que podría padecer alguna enfermedad o haber recibido un golpe.

Al percatarse de su estado, y a la espera de que llegase la Policía, unas vecinas del barrio "montaron guardia alrededor de los perritos" para asegurarse de que estuviesen alimentados y tuviesen agua.

Identificación del dueño

La identificación del dueño se alargó porque ninguno de los tres perros tiene chip. Se encuentran acogidos en el albergue La Favorita desde la madrugada del sábado, donde comparten el mismo habitáculo porque son "inseparables". Actualmente están a la espera de que los reclamen o se abra el plazo legal de diez días para que puedan ser adoptados.

Según fuentes de la Policía, su dueño es un hombre que reside en una vivienda ocupada del barrio de Guanarteme, cerca de la zona donde se hallaron los perros. Una vez identificado el autor, ya se pueden iniciar diligencias administrativas o, si cabe, judiciales. El procedimiento culminaría con el pago de una multa de 10.000 euros, como mínimo, de acuerdo con lo establecido en la ley de bienestar animal. En caso de ir por la vía judicial, podría dilatarse varios años.

Estado de los perros

Carmen Luz Vargas explica que los perros pasaron a disposición de La Favorita después de realizarles una revisión veterinaria, tal y como manda el protocolo. "Lo habitual cuando recogemos un perro abandonado es hacerle una revisión veterinaria en la clínica porque puede traer algún tipo de microbio o bacteria que pueda contagiarse. No dejamos de tener una estancia colectiva, aunque ellos van a una jaula solos", relata.

Respecto al momento en que se hallaron los canes, Vargas desgrana que todavía manejan "información confusa" porque "aparecieron amarrados a una columna pero hay vecinos que dicen que los tiró del coche, o igual los arrastró". Ya sea de un modo u otro, la concejala insiste en la condena del maltrato y el abandono de animales: "Es primordial tener la colaboración ciudadana para que esto se produzca lo menos posible".