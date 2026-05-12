La promotora de Guanarteme ejecutará “a su costa” la canalización del barranco de La Ballena

La promotora Almacenes Guanarteme, que aspira a levantar dos edificios viviendas de cinco y 11 plantas entre las calles Simancas y Castillejos, asume la obra para soterrar el cauce del barranco de La Ballena , en Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, anunció este martes en Comisión de Pleno que la empresa ha recibido el visto bueno para arrancar los trabajos de canalización.

El Ayuntamiento capitalino y la empresa alcanzaron el 29 de abril un acuerdo mediante el cual esta asume los trabajos de canalización del barranco, para poder construir la promoción de vivinedas posteriormente en el marco de la Actuación de Dotación (AD-09). El soterramiento de La Ballena en estre tramo permitirá alargar el bulevar peatonal ya existente entre las calles Castillejos y Vergara, de tal manera que habrá una senda que conecte la futura ampliación de la plaza de América con el paseo de La Cícer.

Precedente judicial

Esta misma promotora ejecutó este tramo entre Castillejos y Vergara en 2019, la AD-08. La obra, que está siendo investigada por la jueza Luz Calve por posible caso de prevaricación, fue asumida por la empresa pero posteriormente denunció al Ayuntamiento para reclamar el coste de los trabajos. La sentencia obligó a la administración pública en 2024 a pagar 827.822 euros más intereses por la ejecución del proyecto, que incluyó una desviación del cauce natural del barranco de 15 metros.

En esta ocasión, Roque apuntó que la promotora hará el proyecto "a su costa y por sus propios medios". Ante las dudas del edil del PP Gustavo Sánchez de si esto podría suponer un problema para el Ayuntamiento, dado el precedente ya existente, el titular de Urbanismo indicó que las condiciones han sido detalladas "de forma expresa" en el acuerdo alcanzado entre las partes, "esperemos que la compañía cumpla con lo que pacta".

Sánchez recordó que el proyecto de canalización del barranco fue redactado por Geursa y que está incluida en el Plan General -de hecho, Roque subrayó durante su intervención que la obra se ajusta al planeamiento vigente-. Es decir, argumentó que este es el mismo pretexto que utilizó la promotora con el anterior tramo del barranco y que la Justicia les dio la razón, lo que obligó al Consistorio a hacer una modificación de crédito de un millón de euros para pagarles.