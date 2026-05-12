Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

Cuarenta estudiantes del IES La Minilla y personas usuarias del Centro de Día de Mayores La Isleta participaron este martes en un encuentro intergeneracional en el Puerto de Las Palmas centrado en el mar y la identidad portuaria. La actividad, titulada ‘El Puerto Nos Une’, se desarrolló dentro del programa Gen Match, impulsado por la Viceconsejería de Bienestar Social, y se integra en el calendario del Mes de Canarias, que reúne más de 110 acciones en el Archipiélago bajo el lema ‘Somos Patrimonio de Canarias’.

La propuesta planteó una jornada compartida para fomentar el diálogo entre generaciones a través de experiencias vinculadas al patrimonio marítimo y al entorno portuario. El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, subrayó que se trata de un encuentro que conecta “juventud y experiencia” en un mismo espacio mediante arte, memoria colectiva, patrimonio y deporte, con una mirada “pasada, presente y futura”.

Puerto y ciudadanía

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que el objetivo es reforzar el vínculo entre el puerto y la ciudad, abriendo el recinto portuario desde una dimensión social y cultural. En esa línea, defendió que el proyecto permite que personas de distintas edades “descubran el puerto” desde una perspectiva cercana y participativa.

La gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, apuntó que el programa facilita el acercamiento al entorno portuario como un espacio también social y cultural, con actividades centradas en el mural colaborativo, el recorrido por el puerto y el contacto con la vela latina como elemento identitario.

La presidenta de la Autoridad Portuaria se unió al proyecto / La Provincia

Recorrido por el Puerto de Las Palmas

La jornada comenzó con un recorrido interpretado en guagua turística por el interior del Puerto de Las Palmas, con acompañamiento de guía, para situar a los participantes en el contexto del recinto y su actividad. Más tarde, el grupo se trasladó al Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, donde compartieron un picoteo como espacio de conversación entre jóvenes y mayores.

Vela latina y taller creativo

En el Muelle Deportivo se desarrollaron dos acciones colectivas. Por un lado, una aproximación a la vela latina canaria de botes, con explicaciones sobre su historia, orígenes y embarcaciones, a cargo de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes. Por otro, la elaboración de un mural colaborativo sobre el mar y el puerto, dinamizado por Daniel Rodríguez Báez. El programa incluyó además un taller creativo vinculado al mar y a la vela latina impartido por la artista Sara García Mesa.

Encuentro intergeneracional en el Muelle Deportivo. / La Provincia

Organización de la iniciativa

El proyecto ‘El Puerto Nos Une’ fue organizado por la Asociación Cultural Soy Mamut en colaboración con la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Fundación Puertos de Las Palmas y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes.

El encuentro se enmarca en la programación del Mes de Canarias, una iniciativa que amplía la celebración del Día de Canarias a varias semanas con actividades orientadas a divulgar tradiciones, historia e identidad en todas las islas, con programación disponible en los canales oficiales del Gobierno de Canarias.