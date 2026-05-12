La ULPGC amplía su oferta académica con tres nuevos grados y dos másteres para 2026-2027

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha presentado este martes las principales novedades de su oferta académica para el curso 2026-2027. Entre ellas, destaca la incorporación de tres nuevos grados universitarios y dos másteres, así como la actualización y modificación de algunos de los programas ya existentes. El acto ha tenido lugar en la Sede Institucional de la ULPGC y ha contado con la presencia de Lluís Serra, rector del centro; Luis Hernández, vicerrector de titulaciones Calidad e Innovación Educativa; Sol Fortea, directora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social; Manuel Ramírez, decano de la Facultad de Geografía e Historia, Victoria Ruiz, decana de Economía, Empresa y Turismo y Jesús Bernardino, catedrático.

Uno de las novedades más esperadas es el grado en Psicología, que se impartirá de manera no presencial. Este grado, para el cual se ofertan 80 plazas, tiene como finalidad el análisis del comportamiento humano, los procesos mentales, las emociones y las dinámicas sociales. Sus titulados podrán desarrollar su carrera profesional en ámbitos como el educativo, social, jurídico o laboral, además de acceder posteriormente a la especialización sanitaria a través de un máster habilitante.

Tal y como ha explicado Sol Fortea, coordinadora del grado, se trata de una de las titulaciones más demandadas tanto en Canarias, como en el resto del país. "Es uno de los grados más peleados, llevamos luchando desde 2010 para implantarlo", ha asegurado. La titulación cuenta con una tasa de empleabilidad del 70%. "Después de la epidemia por COVID. ha aumentado la demanda de psicólogos", explicó Fortea.

El segundo nuevo grado que ofrece la ULPGC es el de Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente, que reemplaza al actual Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. La titulación permitirá al alumnado elegir entre dos itinerarios formativos: Planificación Territorial, orientado a la gestión y ordenación eficiente del territorio; y Enseñanza, Difusión y Cultura Territorial. Con una oferta de 50 plazas, este nuevo grado formará profesionales especializados en análisis territorial, sostenibilidad, planificación urbana y rural, gestión ambiental, cartografía, patrimonio y prevención de riesgos naturales. "Canarias tiene una red de parques naturales y de espacios protegidos amplísima y hace que este grado sea un grado estratégico para Las Islas. Es de alabar la apuesta de la Universidad en ponerlo en marcha", ha comentado el responsable del grado, Manuel Ramírez.

Nuevas especialidades en Administración y Dirección de Empresas y Turismo

Además, para el próximo curso académico, la ULPGC amplía las especialidades de dos de sus grados más solicitados. En el Grado de Administración y Dirección de Empresas se ofertarán los siguientes itinerarios formativos: Contabilidad, emprendimiento en la nueva economía, finanzas y negocios internacionales, lo que proporcionará las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar roles específicos en las organizaciones empresariales. Por su parte, en el Grado de Turismo se proponen dos especialidades: dirección hotelera, y diseño y creación de productos turísticos. Ambas especialidades se podrán cursar en la sede de la ULPGC en Gran Canaria como en la de Lanzarote.

De cara al nuevo curso académico, el centro aumenta las especialidades tanto en el Grado de Administración y Dirección de Empresas como en Turismo. Los estudiantes de la primera titulación podrán elegir entre Contabilidad, Emprendimiento en la nueva economía, Finanzas, Negociosns internacionales. Estos intinerarios formativos ayudarán a los alumnos a adquirir las habilidades y conocimientos imprescindibles para llevar a cabo roles específicos en las empresas. Por otro lado, el grado de Turismo propone dos disciplinas: Dirección hotelera, y Diseño y creación de productos turísticos. Ambas especialidades se podrán cursar en la sede de la ULPGC en Gran Canaria como en la de Lanzarote.

Máster en Estudios Africanos y en Economía Verde

Además, la ULPGC incorporará el próximo curso tres nuevos másteres a su oferta de posgrado. Entre las novedades destaca el Máster en Estudios Africanos, una titulación con marcada vocación internacional que profundizará en la realidad social, económica y política del continente africano. Desde Canarias, esta formación ofrecerá una preparación estratégica para quienes deseen especializarse en cooperación, relaciones internacionales, migraciones o desarrollo.

También se estrenará el Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), diseñado para formar a futuros directivos y emprendedores mediante el desarrollo de competencias en liderazgo, estrategia, innovación y gestión empresarial en entornos globales.

A estas incorporaciones se suma el Máster en Tecnologías Digitales en la Economía Verde (Green Tech), una propuesta innovadora que combina transformación digital y sostenibilidad. El programa capacitará a profesionales para afrontar los retos medioambientales y económicos del futuro mediante herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos o el uso de drones aplicados a sectores como la energía, la conservación ambiental, la agricultura de precisión y la economía circular. Además, fomentará perfiles especializados en innovación verde, sostenibilidad empresarial y desarrollo local.

Junto a estas novedades, la ULPGC también renovará su actual Máster en Marketing, que pasará a denominarse Máster en Marketing y Estrategias Digitales. La nueva titulación integrará áreas como la investigación de mercados, la dirección comercial, la comunicación, el trade marketing y el marketing digital, con especial énfasis en el análisis de datos, la innovación tecnológica y la toma de decisiones basada en evidencia.

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Un programa acorde a las necesidades actuales

Según ha explicado Llúis Serra, esta oferta académica da respuesta a las transformaciones económicas y tecnológicas que se han dado en los últimos años. "Tenemos que evolucionar de forma consciente, responsable y alineada con los grandes desafíos de nuestro tiempo. Seguiremos trabajando en esta línea, la de una universidad pública que a pesar de las dificultades, se anticipa, se adapta y responde con responsabilidad a las necesidades de nuestra sociedad", ha comentado. El rector de la ULPGC asegura que el centro "va a velocidad de crucero" y que se está recibiendo la mayor cantidad de alumnos en diez años: más de 4.400.