El barco que se pilota desde tierra y parece sacado del futuro ya está en el Puerto de Las Palmas

Los barcos tripulados de forma remota, los drones del mar, están cada vez más presente en las aguas internacionales y estos días se puede observar uno de ellos que está atracado en el Muelle León y Castillo del Puerto de Las Palmas. Se trata del Armada 86 01, un llamativo buque de color verde que ha sido diseñado para ofrecer apoyo a la industria offshore.

El Armada 86 01 forma parte de la flota de Ocean Infinity, una empresa especializada en los trabajos de prospección y exploración marina, que aprovecha su «experiencia en software, inteligencia artificial, datos y robótica para ofrecer soluciones de alto impacto que abordan desafíos del mundo real en diversos sectores», afirma en su página web.

Esta no es la primera vez que este barco construido en 2024 en el astillero Vard, en Noruega, llega al Puerto de Las Palmas; ya estuvo en este recinto hace un año para someterse a trabajos de reparaciones en Hidramar. En esta escala corta, según ha comunicado a la Autoridad Portuaria, llenará su depósito con 220 toneladas de gasoil y se procederá al trasbordo de personal.

Servicios offshore y operaciones submarinas

El Armada 86 01 tiene una eslora de 85 metros y una manga de 16,4 y puede ser tripulada por el personal que va a bordo o desde tierra, lo que facilita las labores de apoyo a las operaciones que realiza Ocean Infinity en distintas partes del mundo. Además, dispone de autonomía para permanecer en alta mar entre 21 y 35 días gracias a un sistema de propulsión híbrido que tiene una potencia de 7.000 kilovatios y dos baterías de iones de litio.

El 'Armada 86 01' atracado en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Este barco dron está preparado para realizar prospecciones geofísicas e inspecciones geotécnicas, además de recoger muestras y llevar a cabo servicios de mantenimiento y reparaciones. Además, apoya a la flota de vehículos operados remotamente y los submarinos autónomos con los que Ocean Infinity perfora el lecho marino. Para ello, el buque cuenta con una borda trasera desmontable para que estas naves puedan desplegarse.

Una nueva generación de buques

El Armada 86 01 forma parte de un conjunto de 14 embarcaciones que se han incorporado a la flota de Ocean Infinity desde 2020 con el objetivo de «redefinir las operaciones en alta mar», señala la empresa, cuyo director ejecutivo, Oliver Plunkett, ha declarado que «estos buques no son un concepto ni un proyecto de I+D; ya están en funcionamiento, transformando la forma en que se realizan los trabajos en alta mar al priorizar el software y la tecnología». Esta flota permite, además, reducir el número de personas en alta mar -tiene capacidad para transportar a 16 personas, lo que disminuye, por otro lado, el consumo de combustible y crear métodos de trabajo más eficientes.

Entre las ventajas que suponen, está la utilización de estos buques para la realización de trabajos tediosos o muy técnicos, como las batimetrías, estudios hidrográficos y mediciones ambientales, labores que requieren barridos exhaustivos de las zonas de actuación. Además, son una buena alternativa para llevar a cabo misiones de riesgo sin poner en peligro a la tripulación.

Preparado para combustibles verdes

Por último, todos los buques de esta clase están preparados para dar el salto y usar como combustible el amoniaco, una de las soluciones verdes que contempla el sistema marítimo internacional.

La tripulación de este barco está a la espera de recibir órdenes de su compañía y aún no ha notificado cuál es su próximo destino.

El sector marítimo ha sido uno de los últimos en incorporarse a la tecnología de los vehículos tripulados a remoto. Al menos eso es lo que afirmó el consejero técnico de Seguridad Marítima y Medioambiente del Cantábrico, Hernán Frade durante un encuentro de profesionales que se celebró en el Puerto de Las Palmas a finales de 2024 para diseñar la titulación nacional para el manejo de estas embarcaciones y dar respuesta a las nuevas necesidades de la marina mercante.

Estos barcos son cada vez más habituales y existen muchos fabricantes que los construyen, aunque la mayoría de ellos aún están acotados a los ámbitos de la Defensa, la vigilancia y la investigación científica.