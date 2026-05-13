El CGPJ premia a la judicatura de Las Palmas de Gran Canaria por mejorar la atención a los médicos que sufren agresiones

El Consejo General del Poder Judicial ha distinguido la labor de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canariaen la XIII edición de los Premios Calidad de la Justicia, que otorga cada año a los órganos judiciales y a las entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado en la elaboración y puesta en funcionamiento de proyectos dirigidos a conseguir una justicia más eficaz, más transparente y más accesible.

En la modalidad de órgano/oficina judicial, el premio a la justicia más accesible ha recaído en el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto Cuidar de quienes nos cuidan, que ha consistido en la firma de un protocolo de colaboración, pionero en España, entre el Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. La finalidad es mejorar la atención a los profesionales sanitarios que han sido víctimas de agresiones cuando deben comparecer ante los órganos judiciales.

El protocolo establece un servicio de acompañamiento por parte de personal voluntario que guíe e informe a la víctima en el proceso, la concentración de actuaciones judiciales en un mismo día y a primera hora para no perjudicar el servicio sanitario o, entre otras, la citación de los testigos imprescindibles, distribuyendo las comparecencias para no desguarnecer los centros sanitarios.

Otros reconocimientos

En esta edición, el CGPJ ha premiado además a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y de Alicante, a la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona y a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

El jurado ha estado presidido por el vocal Luis Martín Contreras e integrado por los también miembros del Consejo Esther Erice y José Carlos Orga y por representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Procuradores de España, el Consejo General de Graduados Sociales y el ámbito universitario.