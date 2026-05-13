La Fundación Mi hijo y yo presenta en Tamareceite un centro asistencial pionero en un entorno natural

Tamareceite acogerá la primera casa - hogar dentro de un parque natural a nivel nacional. La fundación Mi hijo y yo abre las puertas de un nuevo centro asistencial ubicado en el icónico Parque de la Mayordomía, que permitirá apoyar un número de entre 35 y 50 niños con Transtorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y otras patologías adversas. La iniciativa dispondrá de 24 trabajadores especializados y cuenta con una financiación de casi dos millones de euros.

El edificio ha sido diseñado por el arquitecto tinerfeño Antonio Albelo con la colaboración de la paisajista Cristina Anistal, y construido por la empresa Inagua. La construcción, realizada sobre una finca de 1.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con 3 plantas: Una principal con recepción donde se acogen los protocolos de admisión a la familia, cocina interactiva y un aula polivalente; una planta baja donde se encuentra un aula grande donde se trabaja con grupos de niños de hasta 12 años; y un piso superior con los despachos de dirección y el despacho de la cooperación internacional, además de una azotea y jardines.

La idea de este proyecto, surge en 2018, cuando la asociación, que lleva a sus espaldas 72 proyectos sociales, se reúne con el Ayuntamiento. "Han sido muchos años de labor incansable", explica Davinia González, presidenta de Mi hijo y yo. "Cuando queremos algo lo conseguimos, y todo el trabajo que venimos realizando es el fruto de lo que hay hoy aquí", comenta. La fundadora destaca que el proyecto busca alejarse del concepto tradicional de centro asistencial, recreando un ambiente lo más hogareño y natural posible para impulsar la independencia de los menores.

Una de las salas del nuevo centro - hogar de la fundación Mi hijo y yo en Tamaraceite / J.PEREZ CURBELO

Los elementos que conforman la estructura no han sido elegidos al azar, sino que responden a un estudio psicoambiental orientado a generar beneficios en el bienestar y desarrollo de los menores. Tanto en la entrada como en el patio inferior se han instalado varias fuentes, ya que, según explica González, “el agua tiene un importante componente sensorial y ayuda a los niños a relajarse y predisponerse al trabajo”.

El diseño del centro también se nutre de la experiencia y las necesidades de las propias familias. Para su concepción se realizaron encuestas a los padres y se tuvieron en cuenta dibujos elaborados por los propios niños, en los que plasmaban cómo imaginaban su casa ideal.

Con una inversión total de 1.973.000 euros, el proyecto ha salido adelante gracias al respaldo económico compartido entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, que han financiado la mitad del presupuesto cada uno.

"La diversidad no es un poblema a resolver"

El proyecto ha sido definido por las instituciones como un modelo pionero en la atención a personas con TEA. Durante el acto de presentación, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que el edificio representa “una visión transformadora” y “una manera de entender la relación con las personas con autismo”. En este sentido, subrayó que “no se trata de diagnosticar trastornos”, sino de “acompañar proyectos de vida” y apoyar tanto a las personas como a sus familias, “siempre como núcleo esencial”. “La diversidad no es un problema a resolver”, añadió.

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En la misma línea, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, señaló que el objetivo del centro ha sido crear “un espacio donde atender las necesidades reales de todas las personas con síndrome autista”, diseñado desde la escucha y la participación de quienes harán uso de él. “Cuando caminamos juntos, llegamos más lejos”, concluyó.