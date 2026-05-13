Josué Íñiguez: "Vamos a solucionar 15 años de litigios en la Policía Local"

La jefatura de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria sigue vacante. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, apuntó este miércoles en Comisión de Pleno que con el relevo de Carmen Delia Martín Mederos pretenden "dar solución a 15 años de litigios en el cuerpo". Martín Mederos anunció la semana pasada su cese voluntario como jefa de la Policía Local, apenas unos días después de denunciar la instrucción horaria de los agentes ante el Contencioso-administrativo.

El edil hizo referencia a la situación de denuncias entre altos mandos en el cuerpo de la Policía Local que se ha venido repitiendo en la capital grancanaria a lo largo de la última década. Martín Mederos fue designada jefa en noviembre de 2019 tras el cese previo de su antecesor, Carlos Saavedra Brichis. El Ayuntamiento lo despidió en los meses previos aludiendo a una supuesta "pérdida de confianza". A continuación, Brichis acudió a los tribunales, litigio que ha ganado ante el TSJC.

Reincorporación en el cuerpo

A su vez, el propio nombramiento de Martín Mederos como comisaria en 2015 también fue recurrido ante los tribunales; es más, el propio nombramiento de Brichis fue anulado por el juez en 2018 -posteriormente tuvo que ser regularizado para poder continuar en el cargo-. Por el momento, este comisario principal ya ha pedido al TSJC que obligue al Ayuntamiento a reincoporarle en el puesto del que fue destituido en 2019.

Durante su intervención de este miércoles, Íñiguez agraecdió "el trabajo que ha hecho y que hará por la seguridad de esta ciudad" y aseguró que el dispositivo con motivo de la visita del papa está en marcha, aunque reconoció que "no va será un día normal". La portavoz del PP, Jimena Delgado, mostró su preocupación por el "descabezamiento" que vive el cuerpo, y el edil recalcó que existe un protocolo de suplencias, que en este caso corresponde a Brichis en primer lugar.