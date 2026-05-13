Las Palmas de Gran Canaria aún debe las fiestas de La Naval de 2025

Siete meses después de finalizar las fiestas de La Naval de 2025, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria todavía tiene facturas pendientes con la organización de los festejos. La nueva concejala de Fiestas, Betsaida González, se estrenó este miércoles en la Comisión de Pleno y reconoció que el Consistorio acaba de llegar a un acuerdo con las empresas implicadas para poder abonar los pagos próximamente. Además, intentó tranquilizar a los isleteros y aseguroó que en julio habrá fiestas del Carmen con total normalidad tras la dimisión de la organización la semana pasada.

El mes pasado la ciudad todavía debía la totalidad de la organización de las cinco fiestas mayores de los barrios. González, tras ser interpelada por el PP, indicó que ya se han abonado las facturas que les debían a los productores de las fiestas de los Dolores (Schamann), San Lorenzo y El Carmen. En cuanto a las fiestas del Pilar (Guanarteme), apuntó que se han pagado dos tercios de la totalidad de las facturas, "quedan remanentes y se está trabajando con la empresa".

Situación de la Sociedad de Promoción

La portavoz del PP, Jimena Delgado, le recordó a la nueva concejala la situación financiera por la que atraviesa la Sociedad de Promoción -entidad municipal de la que depende la organización de las cinco fiestas mayores de la ciudad-. "Todos los proveedores están preocupados, los están asfixiando", subrayó. El Consejo de Empresa del mes pasado desveló que la corporación cuenta con un agujero de 7,2 millones de euros en pagos pendientes.

La Agencia Tributaria interviene 400.000 euros de las cuentas de Promoción por deudas de impuestos

Además de la deuda pendiente con la organización de las fiestas populares, el otro problema con el que se ha encontrado González a su llegada a la concejalía han sida del Fiestas del Carmen de La Isleta, cuya organización saltó por los aires la semana pasada. La directiva de la asociación Sentir el Carmen decidió retirarse a dos meses del comienzo del programa de actos. La edila quiso dar este miércoles palabras de ánimo a los isleteros: "Quiero dar un mensaje de calma, estamos trabajando para que sean una realidad".

El pregón del Carmen de La Isleta, el 6 de julio

La concejala indicó que "no habrá ninguna dificultad" para que las fiestas del Carmen puedan arrancar con el pregón el próximo 6 de julio. Durante su intervención indicó que tendrán la colaboración de la asociación el Corazón de La Isleta tras no conseguir enderezar la situación con los anteriores organizadores. Este colectivo, constituido el pasado mes de febrero, ha presentado su propio programa de actos, "quiero trasladar calma y sosiego".

González asumió las riendas de los festejos de la ciudad el pasado mes de abril tras la reestructuración de las áreas que llevaba Inmaculada Medina, dimitada en noviembre. De ahí que Delgado le deseara "el mayor de los éxitos, espero que sea consciente de la papa caliente que tiene delante". En su caso, no está representada en la Sociedad de Promoción, puesto que la presidencia la ostenta Josué Íñiguez, concejal de Cultura, y la vicepresidencia Héctor Alemán, titular del Carnaval.

Durante esta misma Comisión de Pleno, Íñiguez aclaró que la intervención que ha hecho la Agencia Tributaria de las cuentas de Sociedad de Promoción se limita a los 400.342 euros que la entidad le debía a Hacienda por el pago del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). El edil indicó que hubo un error en la tramitación, "esto es más normal de lo que parece". Concretamente, tenían a deber el IRNR por las actuaciones de Carlos Vives en el Carnaval 2023 y de los Womad de 2021 a 2023.