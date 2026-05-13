Mesa y López, Las Arenas y Guanarteme: el Ayuntamiento rechaza revisar el plan que permite la ampliación
El Ayuntamiento capitalino rechaza revisar la modificación del Plan General de 2022, mientras una jueza investiga una posible prevaricación en la actuación urbanística
La prolongación de la Mesa y López hasta Las Arenas sigue provocando reticencias. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechazó este martes en Comisión de Pleno revisar la modificación del Plan General realizada en 2022 para dar cabida al arranque de la ampliación de la avenida. La petición, interpuesta por Ben Magec- Ecologistas en acción, es similar a otra formulada por la asociación Guanarteme se mueve el pasado septiembre con el propósito de paralizar las obras del Residencial Las Américas.
El Ayuntamiento capitalino ha argumentado en ambas ocasiones que la prolongación de Mesa y López se trata de un sistema general viario, de ahí que entiendan que deba darse las facilidades para poder ampliar la avenida hacia Las Arenas. No obstante, el PP apuntó en septiembre que esta figura urbanística no está especificada de manera explícita en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente, de ahí que entiendan que haya controversia.
Investigación judicial
La jueza Luz Calve está investigando tanto este desarrollo urbanístico como la actuación de dotación AD-08 que da cabida a un tramo del bulevar peatonal del barranco de La Ballena. La magistrada entiende que pueda haber un posible caso de prevaricación por parte de la administración pública y la empresa municipal Geursa. El caso se ha abierto a raíz de la denuncia interpuesta por una asociación de vecinos opuesta a los cambios que se están produciendo en el barrio.
El concejal del PP Gustavo Sánchez preguntó en la Comisión al titular del área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, por esta investigación judicial -que afecta a dos desarrollos recogidos en el PGO- sin obtener respuesta por su parte. La petición de los ecologistas será elevada al pleno, que tendrá lugar a final de mes.
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