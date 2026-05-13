Ni Madrid ni Barcelona: el pianista Lang Lang desata la locura en Gran Canaria

Hay conciertos que generan expectación y luego están esos pocos capaces de convertir la compra de una entrada en una auténtica carrera contrarreloj. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria con la llegada de Lang Lang, uno de los pianistas más famosos del mundo.

La respuesta del público ha sido tan abrumadora que Santa Catalina Classics ha decidido ampliar el aforo de su sexta edición para permitir que más personas puedan asistir a una de las citas culturales más esperadas del año en Canarias.

El festival, impulsado por Barceló Hotel Group, ha anunciado la habilitación de dos nuevas gradas en el recinto después de que las entradas para el recital del pianista chino estuvieran cerca de agotarse en tiempo récord.

La organización ha agradecido públicamente la acogida recibida y asegura que la demanda ha superado todas las previsiones iniciales.

Lang Lang actuará en formato íntimo

El concierto tendrá lugar el próximo 19 de junio en los jardines del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.

Lejos de grandes producciones sinfónicas, el artista ofrecerá un recital a solas con su piano, apostando por un formato más cercano y exclusivo donde el público podrá disfrutar de la interpretación a pocos metros del músico.

La organización define esta propuesta como “una apuesta por el lujo de la intimidad”, transformando el histórico entorno del hotel en un espacio pensado para vivir la música clásica desde una experiencia mucho más emocional y directa.

Uno de los pianistas más influyentes del mundo

Lang Lang está considerado una de las figuras más importantes de la música clásica contemporánea y uno de los artistas que más ha contribuido a acercar el piano a nuevas generaciones de espectadores en todo el mundo.

Su presencia en Canarias supone uno de los grandes hitos de la historia reciente del festival Santa Catalina Classics, que en sus últimas ediciones ha reforzado su apuesta por atraer a figuras internacionales de primer nivel.

Última oportunidad para conseguir entradas

Con la ampliación del aforo, el festival ha puesto a la venta una nueva remesa de localidades que ya pueden adquirirse a través de la página web oficial del certamen.

Desde la organización advierten, sin embargo, que el ritmo de venta continúa siendo muy elevado y recomiendan a quienes estén interesados en asistir que compren sus entradas “lo antes posible” antes de un nuevo lleno total.