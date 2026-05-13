Mario Gutiérrez, arbolista: "Las Palmas de Gran Canaria debería crecer un 5% de cobertura arbórea en 10 años"

En el marco de la Jornada del Plan Director del Arbolado Urbano, este miércoles en la ciudad, el corredactor, Mario Gutiérrez, participó en la presentación del documento a través de una jornada formativa. La cita realizó un análisis del bosque urbano actual, compuesto por 61.205 ejemplares municipales, sus necesidades de cuidado, la relación con el urbanismo, las propuestas de gestión basada en la arboricultura moderna, y los ejemplos de Sevilla y Barcelona.

¿El Plan Director de Arbolado Urbano de la ciudad implica la plantación de más árboles?

No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. No se trata del número de árboles, se trata de que los árboles que se planten, se planten bien, se elija la especie y la ubicación correcta. Nosotros al valorar la calidad de la malla arbórea de la ciudad, no hablamos de número de árboles, sino de cobertura arbórea y estudiamos cómo son las copas de esos árboles y cuánta sombra dan.

¿Considera que hay pocos árboles en la ciudad?

Sí, realmente hay un amplio margen de mejora porque se necesita sombrear zonas, gestionar la malla arbórea para que esos árboles sean grandes. Realmente pensamos que hay una oportunidad de cambiar muchas cosas.

¿Para tener la sombra óptima cuánta masa arbórea es necesario incrementar?

Es difícil de cuantificar porque al ser un dato de cobertura arbórea, nos basamos en datos que dan imágenes satelitales. Pero probablemente la ciudad debería de crecer un 5% de cobertura en un tiempo de aquí a diez años. Eso es de todo el territorio de la ciudad, así que es mucho, pero realmente creo que es importante hacerlo y es un plan ambicioso.

¿Cuáles son los objetivos del Plan Director?

Primeramente hay que gestionar ese arbolado heredado y las malas decisiones que se tomaron en el pasado, como plantar ficus muy cerca de fachadas, abusar de las plantaciones de palmeras o monopolizar las plantaciones con muy pocas especies. Esa es la mayor burrada que tenemos en la ciudad y tenemos que gestionarlo. Para esas situaciones disfuncionales ya tenemos un plan de renovación que indica que se van a tener que quitar árboles, separarlos de la fachada, dar el espacio que realmente requieren, establecer marcos de plantación correctos y cambiar especies. Por otra parte, el arbolado que sí nos aporta beneficio, hay que tener una gestión profesional, porque tiene numerosas amenazas como las obras, los eventos meteorológicos adversos o un trasplante. Operaciones realmente complejas y que requieren de profesionales y unas bases técnicas muy concretas.

¿Puede poner un ejemplo?

Vamos a no plantar tanta palmera canaria aunque sea el icono de la ciudad y de las Islas porque necesitamos sombra y árboles que aporten beneficios ecosistémicos, que están directamente conectados con el número de hojas y la cantidad. En este escenario de cambio climático lo que necesitamos es sombrear la ciudad. En ese aspecto Las Palmas tienen un área de mejora muy importante. Necesitamos habilitar espacios que nos aporten confort.

Mario Gutiérrez, corredactor del Plan Director de Arbolado Urbano de Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

¿Ha influido el cambio climático en la redacción del Plan Director?

Influye porque se hace en un escenario de tiempos largos, y tenemos que tener esas previsiones de que probablemente el clima está cambiando. Podemos verlo como una amenaza, pero también como una oportunidad porque hay especies que no se estaban utilizando antes y que se pueden empezar a utilizar. Con un escenario en el cual lloverá menos y las temperaturas van a ser superiores, nos obliga a repensar las especies que se pueden plantar y eso realmente se está haciendo en todo el país. Sevilla, por ejemplo, está mirando lo que están plantando Marrakech, y en Francia miran lo que plantan en Sevilla. Es necesaria esa visión a largo plazo.

¿Qué especies serán las más utilizadas frente al cambio climático?

En el plan se ha desarrollado un listado de especies muy interesante. Algunas que han funcionado bien en la península son la jacaranda, la amelia o la tipuana, que aportan muchos beneficios ecosistémicos, de porte grande. Pensamos que son especies que en algunas zonas de la ciudad se podrían implementar. Lo interesante sería repensar el tema de la gestión con la palmera para no tener tanta palmera. Si vamos a hacer una calle nueva utilizar especies que den sombra para hacer túneles verdes.

¿Y dónde sí se podrían plantar palmeras?

Parques, plazas o jardines. Las palmeras son auténticos hitos verticales y la palmera canaria, joya botánica de las Islas y del país, es un gusto que tiene que estar. En el Plan Director no decimos que no se tengan que seguir plantando, pero sí de una forma lógica y profesional.

¿Tomaron como ejemplo la gestión de otras ciudades?

Sí, por supuesto, nosotros somos una empresa que tiene 30 años de experiencia, hemos hecho planes directores en Madrid, Barcelona, Sevilla o Murcia. Es uno de los proyectos estrella donde más experiencia tenemos y lo adaptamos a las necesidades de cada ciudad.

¿Qué puede aprender nuestra ciudad de otras?

Puede aprender de ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid porque hace años que dieron este paso y quizás lo interesante es ver cómo ha sido la evolución desde que implementaron el plan director, para saber cuáles han sido los aspectos positivos, y también, por supuesto, valorar las cosas que no han funcionado. El plan al ser ambicioso no siempre consigue la metas, entonces hay que repensar los objetivos o el camino para llegar a ellos. Por lo que contar con la experiencia de otras ciudades nos da una información muy interesante para poder ser más efectivos.

¿Cómo ha sido esa evolución en otras ciudades?

Ha sido positiva, siempre lo es. Pero sí es verdad que la velocidad a la que avanzan este tipo de cambios no es a la que nos gustaría a los profesionales del sector porque muchas veces son estructurales. En algunas otras ciudades no han tenido la valentía, la oportunidad o la decisión de hacer como está haciendo Las Palmas con este paquete verde, y crear un plan director, el catálogo y una ordenanza que protege a los árboles. Hay ciudades que se quedan en la presentación del plan director, pero tardan años en conectarlo con la ordenanza, entonces hay un periodo de tiempo en el que esos avances son más lentos y es difícil estandarizar los procesos.