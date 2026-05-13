El nuevo centro para personas sin hogar de La Isleta estará listo tras siete años de espera

La obra del nuevo centro para personas sin hogar en la Fábrica de Hielo, en La Isleta, estará lista el próximo 22 de mayo. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, anunció la fecha de recepción de los trabajos este miércoles en la Comisión de Pleno homónima. Este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llega con un retraso acumulado de siete años. La primera fase para transformar la antigua factoría -cuya fachada data de 1957 y está protegida- finalizó en el verano de 2019; mientras que los trabajos de la segunda, no arrancaron hasta junio del año pasado.

La obra ha consistido en la rehabilitación de la segunda y tercera planta del inmueble para poder albergar tanto un centro de noche para personas sin techo con 34 plazas alojativas como oficinas administrativas. La planta baja y la primera del edificio ya fueron reformadas en la primera fase del proyecto, trabajos que finalizaron hace siete años. En esta ocasión, los trabajos fueron adjudicados a Pérez Moreno por 1,38 millones de euros y un plazo de ocho meses, por lo que tendrían que haber finalizado el pasado mes de febrero -el contrato ha sido prorrogado hasta en dos ocasiones-.

Programa de baja exigencia

Una vez recepcionada la obra por parte de Urbanismo, la concejalía de Bienestar Social podrá asumir la gestión de las instalaciones. La idea será dar soporte al programa de baja exigencia, el cual se está dando en estos momentos en Gánigo de manera provisional. "Este programa es para las personas que no optan por entrar en el circuito de alojamiento y puedan hacer uso de comedor, ducha y centro de día", apuntó Vargas, "no hay requerimiento de que no puedan seguir consumiendo". No obstante, matizó que la intención es que "en algún momento quieran abandonar la calle".

Este servicio se venía prestando en las dos primeras plantas de la Fábrica de Hielo hasta el comienzo de las obras el verano pasado, momento en el que fueron derivadas a Gánigo -centro que estaba previamente clausurado y desalojado-. En cuanto a las otras dos plantas del inmueble que acaban de ser rehabilitadas, está pendiente la adquisición del mobiliario y los equipamientos para poder ponerlo en marcha. La concejala del PP María Amador preguntó a Vargas durante la comisión si la compra se ha puesto en marcha, cuestión que no respondió.

Capacidad de alojamiento para personas sin hogar

La planta dos alojará los alojamientos, así como la lavandería. Mientras que, en la última, estará el área de administración del servicio de atención a personas sin hogar. El centro contará con 34 plazas, por lo que permitirá al Ayuntamiento incrementar la capacidad de los recursos alojativos para personas sin hogar. Actualmente, la ciudad tiene 124 plazas en los centros de La Isleta (50 plazas de media-larga estancia), El Lasso (38 para media estancia), El Polvorín (28 de emergencia) y el piso tutelado (siete).

Amador insistió en que esta ampliación en el número de plazas no será suficiente para atender a todas las personas sin hogar que viven en la ciudad. La concejala de la oposición hizo mención a una entrevista realizada por este periódico a Jesús García, presidente de la Obra Social, quien calcula que hay unas 500 personas en esta situación. De ahí que Amador invitara a Vargas a poner "más recursos a las entidades que llegan a donde el Ayuntamiento no lo hace", al tiempo que denunció los retrasos en los pagos a la entidades del tercer sector.