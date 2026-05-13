La obra que no acaba en Guanarteme: el saneamiento de Cayetana Manrique suma una quinta prórroga

La renovación del saneamiento en la calle Cayetana Manrique, en Guanarteme, vuelve a ampliar su calendario. La obra, adjudicada inicialmente con un plazo de tres meses, suma ya una quinta prórroga y extiende su ejecución hasta el 25 de julio de 2026, según ha denunciado Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La formación nacionalista sostiene que el nuevo aplazamiento evidencia una "falta de planificación" municipal en una zona que acumula afecciones a la movilidad, cambios de tráfico y molestias para residentes y comercios, y que reclama desde hace años una actualización de la red de saneamiento a la nueva realidad del barrio, con muchos más habitantes que hace décadas. El portavoz de CC, David Suárez, reclama explicaciones sobre las causas que han llevado a encadenar cinco ampliaciones en una actuación de saneamiento prevista inicialmente para tres meses.

Una obra con impacto diario en el barrio

La intervención en Cayetana Manrique afecta a una de las principales calles de Guanarteme, el barrio de Las Palmas de Gran Canaria que mejor ejemplifica las presiones residenciales y turísticas que han empujado al alza el precio de la vivienda en los últimos años. Según CC, la prolongación de los trabajos se traduce en calles cortadas, desvíos de tráfico, dificultades de acceso a garajes, cambios en recorridos de guaguas y perjuicios para la actividad cotidiana de vecinos y negocios.

Los trabajos fueron adjudicados en julio de 2025, cuando Inmaculada Medina aún se encontraba al frente de la Concejalía de Aguas del Ayuntamiento. Desde entonces ha acumulado cinco aplazamientos: “Hablamos de una intervención que afecta de lleno a la vida diaria del barrio, con calles cortadas, desvíos de tráfico, afecciones a garajes, cambios en recorridos de guaguas y un impacto directo sobre vecinos, comercios y usuarios del transporte público”, señala Suárez.

Guanarteme, entre las obras y el debate sobre su modelo de barrio

La denuncia de Coalición Canaria llega escasos días después de la movilización vecinal celebrada el pasado fin de semana contra la pérdida de identidad del barrio. Suárez vinculó esa protesta con el malestar por la forma en que se están tomando decisiones sobre Guanarteme. “Los vecinos están cansados de que se tomen decisiones sobre el barrio sin escuchar al barrio”, afirmó el portavoz nacionalista.

Mapa con la Ubicación de la calle Cayetana Manrique

En ese contexto, CC sitúa la prórroga de Cayetana Manrique como un síntoma más de la tensión que vive el barrio entre las obras pendientes, el crecimiento urbano y la demanda vecinal de mayor participación en la planificación de su entorno. De hecho, la asociación Guanarteme Se Mueve ha llevado ante los tribunales al Ayuntamiento y a Geursa por presunta prevaricación en la canalización del barranco de La Ballena y la actuación de dotación que abre la puerta a la ampliación de Mesa y López hasta Las Arenas.

El Cine Guanarteme, otra infraestructura pendiente

La formación también señala el antiguo Cine Guanarteme como una de las actuaciones que siguen sin avances visibles para la población. El inmueble ha sido citado en distintas ocasiones como futuro espacio cultural y comunitario, pero todavía no se conoce el plan director para el inmueble, ahora vinculado a la candidatura de la capital grancanaria para la capitalidad cultural europea de 2031. El proyecto, encargado en 2024 por el Ayuntamiento a una empresa vinculada al exdirector de la oficina de 2031, aún no ha sido presentado.

El portavoz de CC, que sostiene que el proyecto continúa bloqueado y sin una evolución perceptible para el barrio, recuerda que la movilización vecinal del domingo arrancó precisamente en el entorno de esta infraestructura, convertida en uno de los símbolos de las promesas pendientes en el barrio.

La presión del crecimiento residencial

Coalición Canaria relaciona además los retrasos de Cayetana Manrique con el debate sobre el planeamiento y el crecimiento previsto en esta zona. Suárez mencionó promociones proyectadas en el entorno de la Plaza de América y reclamó que cualquier nuevo desarrollo vaya precedido de una planificación suficiente en movilidad, saneamiento, equipamientos, servicios sociales, centro de salud, colegios, zonas verdes y convivencia.