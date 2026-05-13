Ratas e insectos en los barrios: Las Palmas de Gran Canaria suma 175 actuaciones en un mes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizó durante el mes de abril un total de 175 intervenciones de desinsectación y desratización en los cinco distritos de la ciudad, dentro del refuerzo del dispositivo municipal para mejorar las condiciones de salubridad en los barrios.

Los datos fueron presentados este miércoles en la Comisión de Bienestar Social por la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, quien explicó que las actuaciones se repartieron entre trabajos programados y la atención a incidencias comunicadas por la ciudadanía.

Reparto de actuaciones en abril

Según el balance expuesto, el servicio municipal ejecutó 49 actuaciones en el conjunto del municipio: 24 de desratización y 25 de desinsectación, desarrolladas en todos los distritos.

A esa cifra se suman 126 actuaciones adicionales llevadas a cabo por la empresa concesionaria del servicio municipal de control de plagas. En este refuerzo se incluyen 112 intervenciones en calles, 13 en parques y una en dependencias municipales, dentro de las tareas preventivas y de seguimiento.

Trabajos de de desinsectación y desratización en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Productos autorizados y control preventivo

El Consistorio indicó que los tratamientos se realizan con productos autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Biocidas del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y de los animales.

El servicio de control de plagas revisa cada semana su planificación para reforzar las zonas con mayor incidencia, con un enfoque preventivo y de respuesta a las necesidades detectadas en distintos barrios del municipio.

Avisos ciudadanos

Además de las actuaciones planificadas, el Ayuntamiento recuerda que la ciudadanía puede comunicar incidencias a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es