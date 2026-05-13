Las quejas vecinales por el asfaltado nocturno crecen en Las Palmas de Gran Canaria

Las quejas vecinales por los trabajos de asfaltado en Las Palmas de Gran Canaria continúan creciendo tras nuevas actuaciones realizadas durante la madrugada en distintos puntos de la capital grancanaria. La última denuncia conocida procede de una residente de la calle Salvador Manrique de Lara, situada junto al Paseo de Chil, que asegura haber sufrido durante varias horas el ruido generado por la maquinaria y las labores de renovación del firme.

Según relata la afectada, los trabajos comenzaron en torno a las doce de la noche, justo cuando había conseguido conciliar el sueño. A partir de ese momento, el ruido de las obras impidió el descanso de los vecinos de la zona. “Estuvieron trabajando toda la noche”, explicó la residente, que además aportó imágenes de las labores realizadas durante la madrugada para dejar constancia de la situación vivida.

"Había conseguido dormirme y le dieron por trabajar a estos del Ayuntamiento", denuncia un vecino.

Estado de la carretera asfaltada en la mañana de este martes, 12 de mayo. / La Provincia

El episodio se suma al malestar expresado por otros vecinos ante las obras nocturnas de asfaltado, una fórmula que suele emplearse para reducir el impacto sobre el tráfico durante el día, pero que puede generar molestias importantes en zonas residenciales cuando los trabajos se prolongan durante la noche.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado recientemente de actuaciones de asfaltado en distintas calles de la ciudad, entre ellas el entorno de Paseo de Chil, dentro de un plan de renovación del firme que alcanza a más de un centenar de vías municipales. En otras zonas, como Guanarteme, el Consistorio ha comunicado trabajos nocturnos entre las 22:00 y las 06:00 horas, con cortes de tráfico para reducir afecciones a la circulación y a la actividad diaria.

Sin embargo, para los residentes afectados, el problema no está solo en la existencia de las obras, sino en el horario, la intensidad del ruido y la falta de descanso en calles donde hay viviendas muy próximas a la calzada. La situación genera una tensión habitual en este tipo de intervenciones urbanas: por un lado, la necesidad de mejorar el estado de las carreteras y evitar cortes diurnos en vías con tráfico; por otro, el derecho de los vecinos a dormir durante la noche.