El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde el cachopo es obligatorio y los entrantes también conquistan

En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del buen comer. Se trata de La Tasquita D´Ivan, un establecimiento que ofrece cocina tradicional y no deja indiferente a quienes lo prueban.

Los creadores de contenido @descubreconc visitaron el establecimiento y no dudaron en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Uno de los restaurantes favoritos en la capital", comentan.

Entrantes sorprendentes

En su visita, comenzaron probando los tacos de cherne en tempura, con pico de gallo y mayonesa de lima, un plato que obtuvo el primer premio en el concurso de tapas de El Corte Inglés. “Los tienes que probar sí o sí”, aseguran.

Las gambas al ajillo fue otro de los platos elegidos que llamó su atención y las definen como una de las mejores que ha probado. Además, aseguran que "no podrás resistirte a mojar el pan en su aceitito".

También ofrecen una opción para quienes buscan otras opciones, recomienda probar los montaditos de foie que te los flambean en la mesa o los huevos estrellados con jamón y chistorra, una cierto seguro.

El cachopo es obligatorio

Uno de los grandes protagonistas de la carta es su cachopito, una versión individual del clásico cachopo que destaca por su tamaño y sabor. Aunque también se puede disfrutar de una versión más grande. Es "ideal porque puedes pedirlo individual y, para muchos, el mejor de la isla", explican en el vídeo.

Como broche, final, los amantes del dulce no pueden marcharse del restaurante sin probar la torrija con helado de vainilla, que destacan por su jugosidad y sabor.

Además, el establecimiento cuenta con opciones vegetarianas y sin gluten, adaptándose a todo sus comensales.

Horario y ubicación

La Tasquita D´Ivan se encuentra en Plaza de España, 5, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de algunas de sus elaboraciones.

Abre martes, miércoles y jueves de 12:00 a 00:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario hasta las 00:30 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.