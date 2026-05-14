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Una cita con artesanía, cocina canaria y música para este sábado: el Parque San José Artesano se llena de talleres y actividades

El Parque San José Artesano acogerá talleres participativos de pirograbado, cocina canaria y decoración de sombreros, además de actuaciones musicales y de teatro.

Una artesana, en una imagen de archivo

Una artesana, en una imagen de archivo / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, celebrará el próximo sábado 16 de mayo la jornada ‘Artesanía con Arte’ en el Parque San José Artesano, situado en el barrio de Lomo Blanco. La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas y estará abierta a toda la ciudadanía.

La programación incluye talleres participativos de pirograbado, ganchillo, pintura sobre piedras, decoración de sombreros y cocina canaria con degustación de productos locales. Además, el público podrá disfrutar de actuaciones musicales, exhibiciones de baile y teatro a cargo del alumnado del centro.

Cartel de 'Artesanía con Arte'

Cartel de 'Artesanía con Arte' / LP/DLP

Compartir conocimientos y tradiciones

La concejala de Educación, Nina Santana, señaló que esta iniciativa busca poner en valor la artesanía como parte del patrimonio cultural y fomentar la participación comunitaria. Asimismo, destacó que la Universidad Popular genera espacios para compartir conocimientos y tradiciones entre vecinos y vecinas de todas las edades.

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Por la tarde, los talleres de baile de la Universidad Popular y la actuación del grupo La Polvajera completarán la jornada cultural, que pretende reforzar la conservación de las tradiciones locales y el intercambio de conocimientos en los barrios de la ciudad.

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