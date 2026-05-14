Carolina Darias se lleva de La Minilla Baja una lista de tareas vecinales

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, recorrió esta semana el barrio de La Minilla Baja, en el distrito Isleta–Puerto–Guanarteme, para reunirse con vecinos y conocer de primera mano sus demandas sobre accesibilidad, movilidad y mejora del entorno urbano, con el objetivo de mejorar los espacios públicos de esta zona de la capital.

Durante la visita, Darias estuvo acompañada por el concejal del distrito y de Higiene Urbana, Héctor Alemán; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; y Luciana Ceballos Cabrera, presidenta de la Asociación Vecinal La Minilla, junto a residentes del barrio.

Accesibilidad y seguridad peatonal

Se abordaron actuaciones relacionadas con la accesibilidad y seguridad peatonal, especialmente en la calle Habana y su conexión con Paraguay, Bogotá y Caracas, donde los vecinos solicitaron renovación de aceras, instalación de barandillas y refuerzo del alumbrado en escaleras y recorridos peatonales. Asimismo, se plantearon medidas de seguridad vial, como la instalación de lomos de asno y mejora de pasos de peatones, y se analizó la conexión peatonal entre el Centro de Salud de Guanarteme y la zona alta del barrio.

El mobiliario urbano también estuvo sobre la mesa, con propuestas de instalación de bancos y zonas de sombra, principalmente en la calle Mario César y en los alrededores del centro de salud, en respuesta a demandas de descanso de la ciudadanía. La visita concluyó en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, donde el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de renovación del entorno.

La alcaldesa destacó las mejoras en limpieza e higiene urbana, con nuevos contenedores, mayor frecuencia de limpieza y desarrollo periódico del Plan de Higiene Urbana. También recordó los Puntos de Acopio Transitorio (PATR), que facilitan la recogida de enseres y residuos voluminosos en el barrio.

Plan de Asfaltado municipal

En este marco, Darias indicó que se ha licitado un nuevo contrato de recogida de residuos con una inversión de 157 millones de euros para los próximos ocho años, incorporando más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 contenedores, lo que permitirá aumentar la frecuencia de recogida y mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

Además, se iniciaron trabajos de asfaltado en varias calles de La Minilla Baja dentro del Plan de Asfaltado municipal 2024–2031, que contempla la renovación de 474 calles en toda la ciudad con una inversión global de 40 millones de euros, incluyendo actuaciones en una veintena de vías del distrito Isleta–Puerto–Guanarteme.