Así es el chalet perfecto para desconectar en Las Palmas de Gran Canaria: 2.499 euros al mes por una escapada de película

La propiedad, cuyos acabados en mármol parecen sacados de una película de Hollywood, permite desconectar del estrés capitalino, ya sea en familia o con un grupo de amigos. El chalet, con capacidad para alojar hasta 12 huéspedes gracias a sus 400 metros cuadrados repartidos en siete amplias estancias, se caracteriza por su versatilidad, lo que facilita la convivencia de grupos numerosos sin renunciar a la independencia.

Vistas de la fachada / Idealista

¿Qué características presenta la vivienda?

En pleno pueblo de Marzagán, el inmueble se distribuye en dos niveles diferenciados que suman cinco dormitorios y cinco baños, ofreciendo un estándar de habitabilidad superior:

La planta superior se erige como el refugio social, diseñado específicamente para el descanso y la desconexión. Cuenta con dos dormitorios cuidados al detalle, un salón con chimenea, dos baños completos y un comedor equipado con dispositivos de última generación.

Además, su balcón principal funciona como un mirador privado hacia la piscina y el paisaje natural del pueblo, convirtiéndose en el enclave ideal para disfrutar de los atardeceres.

Vistas de uno de los cinco baños / Idealista

Asimismo, la planta baja ofrece amplitud y funcionalidad. Orientada a la vida familiar, alberga tres dormitorios adicionales —dos dobles y uno individual—, tres baños elegantes y un salón de reuniones. La cocina, eje central de este nivel, está dotada de electrodomésticos de alta gama —desde vitrocerámica y hornos hasta pequeño utillaje—, lo que garantiza una autonomía total para estancias de larga duración.

Por su parte, en el exterior, la vivienda se abre a un jardín que asegura la privacidad absoluta de la zona de solárium y la piscina exclusiva. Esta disposición convierte la parcela en un reducto de tranquilidad frente al ruido urbano, reforzando ese concepto de "oasis" en plena capital.

Vistas del exterior / Idealista

¿Dónde se ubica el chalet?

La propiedad se localiza en el corazón de Marzagán, un núcleo que destaca por su tranquilidad y cercanía con el centro de la capital grancanaria. Esta ubicación ofrece el denominado "lujo del silencio", en un entorno que se define por su carácter residencial y agrícola, lejos del bullicio frenético de la zona baja de la ciudad.

Con el paso de los años, Marzagán se ha consolidado como un área residencial estratégica gracias a su proximidad a grandes centros comerciales, diversas playas y núcleos urbanos de referencia como Telde, Siete Palmas o el propio centro de Las Palmas de Gran Canaria.

Fotografía de Marzagán en la década de 1930. / Fedac

Es, en definitiva, una ubicación que garantiza privacidad y desconexión sin sacrificar el acceso inmediato a todos los servicios de una gran urbe, lo que justifica su creciente demanda en el mercado de alquileres de alta gama.

Para quienes buscan una desconexión total, este chalet representa la síntesis perfecta entre el encanto rural y el confort más sofisticado. Se trata de una oportunidad única para disfrutar del clima privilegiado de la isla desde la privacidad de un oasis particular, en un entorno que logra equilibrar la serenidad de la naturaleza con la funcionalidad de la vida residencial.