La entidad turística que lleva décadas en el Pueblo Canario reclama una sede durante la reforma
El Partido Popular exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que asegure una sede temporal y el retorno del CIT al Pueblo Canario tras las obras.
El Partido Popular ha pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que garantice una sede temporal adecuada para el Centro de Iniciativas y Turismo durante las obras previstas en el Pueblo Canario y que asegure su regreso al edificio una vez finalicen los trabajos.
La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, defendió que la reforma del conjunto arquitectónico no debe convertirse en una salida definitiva de la entidad, vinculada al recinto desde su fundación. “El CIT forma parte de la historia viva del Pueblo Canario y del turismo en Gran Canaria”, señaló.
La formación popular sostiene que no cuestiona la necesidad de las obras, pero reclama diálogo y una solución ordenada. Según Delgado, que se ha reunido con la junta directiva de la entidad esta semana, el centro mantiene un contrato vigente, paga su alquiler —actualizado este año con el IPC— y conserva una trayectoria de décadas ligada a la promoción cultural y turística de la isla.
Reubicación durante la reforma
El PP asegura que el CIT ha solicitado reuniones con la alcaldesa, Carolina Darias, desde abril de 2025 sin obtener respuesta, y que tampoco ha recibido contestación a un escrito formal presentado ante el Ayuntamiento. La entidad, según la formación, pide conocer dónde podrá continuar su actividad durante las obras y contar con una garantía expresa de retorno al Pueblo Canario.
Delgado plantea habilitar los locales de artesanía vacíos u otro espacio adecuado en el entorno como sede provisional. El objetivo es que el CIT pueda mantener la atención a visitantes, proteger su archivo documental y continuar con su actividad mientras se rehabilita el recinto.
Una entidad histórica en un espacio en reforma
La portavoz popular reclamó al gobierno municipal que convoque a los responsables del CIT, responda formalmente a su escrito y concrete una reubicación temporal “digna”. A su juicio, la rehabilitación del Museo Néstor y del Pueblo Canario debe respetar también la memoria institucional y turística asociada al conjunto.
“Rehabilitar el Pueblo Canario no puede significar expulsar al CIT de su casa”, concluyó Delgado.
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras