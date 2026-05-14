La entidad turística que lleva décadas en el Pueblo Canario reclama una sede durante la reforma

El Partido Popular ha pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que garantice una sede temporal adecuada para el Centro de Iniciativas y Turismo durante las obras previstas en el Pueblo Canario y que asegure su regreso al edificio una vez finalicen los trabajos.

La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, defendió que la reforma del conjunto arquitectónico no debe convertirse en una salida definitiva de la entidad, vinculada al recinto desde su fundación. “El CIT forma parte de la historia viva del Pueblo Canario y del turismo en Gran Canaria”, señaló.

La formación popular sostiene que no cuestiona la necesidad de las obras, pero reclama diálogo y una solución ordenada. Según Delgado, que se ha reunido con la junta directiva de la entidad esta semana, el centro mantiene un contrato vigente, paga su alquiler —actualizado este año con el IPC— y conserva una trayectoria de décadas ligada a la promoción cultural y turística de la isla.

Reubicación durante la reforma

El PP asegura que el CIT ha solicitado reuniones con la alcaldesa, Carolina Darias, desde abril de 2025 sin obtener respuesta, y que tampoco ha recibido contestación a un escrito formal presentado ante el Ayuntamiento. La entidad, según la formación, pide conocer dónde podrá continuar su actividad durante las obras y contar con una garantía expresa de retorno al Pueblo Canario.

Mapa con la Ubicación del Centro de Iniciativas y Turismo

Delgado plantea habilitar los locales de artesanía vacíos u otro espacio adecuado en el entorno como sede provisional. El objetivo es que el CIT pueda mantener la atención a visitantes, proteger su archivo documental y continuar con su actividad mientras se rehabilita el recinto.

Una entidad histórica en un espacio en reforma

La portavoz popular reclamó al gobierno municipal que convoque a los responsables del CIT, responda formalmente a su escrito y concrete una reubicación temporal “digna”. A su juicio, la rehabilitación del Museo Néstor y del Pueblo Canario debe respetar también la memoria institucional y turística asociada al conjunto.

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“Rehabilitar el Pueblo Canario no puede significar expulsar al CIT de su casa”, concluyó Delgado.