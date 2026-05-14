La memoria democrática se niega al silencio: familiares de represaliados instan a exhumar la fosa común del Cementerio de Vegueta

La memoria de la represión franquista se niega al silencio. La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta (AFFCCV) ha entregado este jueves una nueva solicitud al Gobierno de Canarias para que se realice la exhumación del camposanto, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Sospechan que allí podrían yacer –según las evidencias de un nuevo estudio– los restos de un centenar de personas fusiladas en la Guerra Civil. Se trata de la quinta solicitud que realizan desde el año 2012.

María Delgado Santana, una de las portavoces de la asociación, sostiene que sus demandas han culminado en un "silencio administrativo" hasta la fecha, con una única excavación parcial realizada en 2018. "Esas heridas que están abiertas hay que cerrarlas para poder seguir avanzando", señala.

"Hace más de 50 años que murió el dictador. ¿Por qué todavía estamos con esta lucha?", sentencia la portavoz del colectivo

La asociación se remite a la ley de memoria democrática, que reconoce el derecho de las víctimas represaliadas y sus familiares a localizar, exhumar e identificar a las personas desaparecidas. En palabras de María, se trata de "poner en valor a todos los hombres y mujeres que perdieron la vida por defender un gobierno legítimo y que están ahora sembrados por distintos sitios de la isla. Aparte de lo que ya es irrecuperable: los que tiraron al mar".

Su iniciativa cuenta con el apoyo de más de 30 colectivos, entre los que se incluyen sindicatos, asociaciones culturales o partidos políticos, entre otros. "Alguna gente dice '¿por qué ahora?', y nosotros decimos 'no, la pregunta es por qué todavía'. Hace más de 50 años que murió el dictador y más de 25 que se aprobó la primera ley de memoria histórica. ¿Por qué todavía estamos con esta lucha?", sentencia.

Nuevas evidencias

El nuevo informe al que se remiten para pedir la exhumación aporta nuevas evidencias que no se tuvieron en cuenta en la excavación parcial de 2018. Este estudio plantea la importancia de consultar los archivos militares, donde se registraba el paradero de los cuerpos tras los fusilamientos. Asimismo, menciona la posibilidad de usar herramientas como georradares, magnetometría, fotogrametría o sistemas de información geográfica para mejorar la localización de los restos.

Icluso en el caso de obtener resultados negativos, el informe alude al derecho de las familias a saber que se ha realizado una búsqueda completa para, al menos, tener la certeza de que los restos no se encuentran allí.

Habrá ampliación.