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De farolas grises a arte urbano: la iniciativa para embellecer el Parque Blanco

El proyecto 'Pinceladas Urbanas' busca embellecer las infraestructuras con composiciones geométricas

El Parque Blanco, junto parque Santa Catalina.

El Parque Blanco, junto parque Santa Catalina. / Andrés Cruz

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme y en colaboración con la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, llevará a cabo del 18 al 20 de mayo la actividad comunitaria ‘Pinceladas Urbanas: Deja tu huella en tu ciudad’ en el Parque Blanco. La iniciativa tiene como objetivo embellecer el espacio público y fomentar la participación vecinal.

La propuesta contará con la participación de 40 personas, quienes estarán acompañadas por dos monitores especializados en intervención artística y dinamización de talleres durante toda la actividad. La intervención artística se centrará en las bases de las farolas del parque, utilizando alternancias cromáticas, composiciones geométricas y elementos decorativos inspirados en distintas culturas del mundo. Entre los motivos se incluyen mándalas, árboles de la vida y otros símbolos representativos de diversas tradiciones culturales. La actividad se desarrollará en tres jornadas, del 18 al 20 de mayo, en horario de 17:00 a 20:00 horas, dedicando tres horas a cada jornada de trabajo.

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El concejal del distrito, Héctor Alemán, destacó que esta actividad convierte el espacio público en un punto de encuentro para la creatividad, la convivencia y la participación vecinal. Además, subrayó que iniciativas como esta acercan la cultura y el arte a los barrios, promoviendo el cuidado y respeto por el entorno urbano.

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