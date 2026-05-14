De farolas grises a arte urbano: la iniciativa para embellecer el Parque Blanco

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme y en colaboración con la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, llevará a cabo del 18 al 20 de mayo la actividad comunitaria ‘Pinceladas Urbanas: Deja tu huella en tu ciudad’ en el Parque Blanco. La iniciativa tiene como objetivo embellecer el espacio público y fomentar la participación vecinal.

La propuesta contará con la participación de 40 personas, quienes estarán acompañadas por dos monitores especializados en intervención artística y dinamización de talleres durante toda la actividad. La intervención artística se centrará en las bases de las farolas del parque, utilizando alternancias cromáticas, composiciones geométricas y elementos decorativos inspirados en distintas culturas del mundo. Entre los motivos se incluyen mándalas, árboles de la vida y otros símbolos representativos de diversas tradiciones culturales. La actividad se desarrollará en tres jornadas, del 18 al 20 de mayo, en horario de 17:00 a 20:00 horas, dedicando tres horas a cada jornada de trabajo.

El concejal del distrito, Héctor Alemán, destacó que esta actividad convierte el espacio público en un punto de encuentro para la creatividad, la convivencia y la participación vecinal. Además, subrayó que iniciativas como esta acercan la cultura y el arte a los barrios, promoviendo el cuidado y respeto por el entorno urbano.