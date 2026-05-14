A juicio el acusado de apuñalar a un joven en una reyerta en la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado una vista a efectos de conformidad para el próximo miércoles, 20 de mayo, contra el acusado de apuñalar a un jovenque acabó en estado crítico tras un enfrentamiento entre grupos en la confluencia de la calle Juan Rejón con Doctor Juan Domínguez Pérez, en la subida a El Sebadal de Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 11 de julio de 2025. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que el acusado, alrededor de las 18.50 horas, mantuvo un enfrentamiento verbal en compañía de gente conocida del barrio contra un grupo de jóvenes de origen magrebí y se decidió a perseguir, en compañía de su hermano menor de edad, a dos de ellos.

Presuntamente lograron dar alcance a uno de los varones mientras el segundo conseguía huir del lugar. "Entonces el acusado, guiado por un ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un golpe en la cabeza con una barra de PVC azul que llevaba", recoge el Ministerio Público.

Carrera a pie

La víctima consiguió escapar tras recibir el impacto y volvió a emprender una carrera a pie, pero los hermanos, según el escrito, lograron alcanzarle. El presunto autor le habría propinado en ese momento un nuevo golpe en la cabeza con la barra, que le hizo caer al suelo.

"Entonces el acusado y su hermano menor de edad, actuando de forma conjunta y con la intención de acabar con su vida, empezaron a golpear brutalmente al perjudicado", mantiene la acusación. Le dieron supuestamente fuertes patadas y puñetazos por todo el cuerpo, que se centraron especialmente en la zona superior. En el transcurso del ataque, la Fiscalía cree que el menor de edad sacó el cuchillo que llevaba con ese objetivo y le asestó cuatro puñaladas seguidas al joven cuando se encontraba de costado.

Las lesiones fueron de tal gravedad que habría muerto sin asistencia médica

Como consecuencia de los hechos, el agredido sufrió un traumatismo craneoencefálico, golpes en la zona del tórax, una laceración pulmonar y la fractura de una de las costillas. Los informes médicos recogen que las lesiones resultaron de tal gravedad que si no hubiese recibido asistencia de forma inmediata y no hubiese sido operado de urgencia habría perdido la vida.

Para su sanación, el perjudicado necesitó además de una primera atención facultativa, un posterior tratamiento médico y quirúrgico que requirió su ingreso hospitalario y la colocación de un tubo de drenaje pleural. Esto le conllevó dos días de perjuicio personal grave y 43 moderado, además de secuelas consistentes en un perjuicio estético por una cicatriz en el flanco derecho y una artralgia postraumática en la mano izquierda.

El encausado, que lleva en prisión provisional por esta causa desde el 24 de julio de 2025, habría consumido drogas en el momento de cometer los hechos y arrastraba un largo historial de consumo y dependencia a las sustancias estupefacientes. Antes de la celebración de la vista oral, consignó en el juzgado una cuantía de 5.000 euros destinada a satisfacer la responsabilidad civil.

Tentativa de homicidio

A la vista de estos últimos hechos, que rebajarían su responsabilidad criminal, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años de cárcel como autor de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Considera, de esta forma, que concurren circunstancias atenuantes de reparación del daño y drogadicción.

Además, la Fiscalía reclama otras penas accesorias como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y una orden de alejamiento durante seis años para que el acusado no se pueda aproximar a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo, así como la comunicación a través de terceras personas.

El acusado habría actuado en compañía de su hermano, menor de edad

En concepto de responsabilidad civil, exige una indemnización de 2.700 euros por las lesiones sufridas y de 9.550 euros por las secuelas. En el caso de su hermano, el Juzgado de Menores número 2 de la capital grancanaria ya dictó sentencia y acordó el resarcimiento económico por los mismos hechos.

El acusado cuenta con antecedentes penales por dos delitos contra la seguridad vial por conducir sin licencia o permiso, por los que se le han impuesto penas de multas y trabajos en beneficio de la comunidad, pendientes de cumplimiento.