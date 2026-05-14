El plan cultural en Alcaravaneras en el que el público puede cambiar una historia de amor

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, presentará este viernes la propuesta artística ‘Escenas de Cine’ en el Espacio Joven Creativo La Grada. Se trata de una experiencia escénica híbrida que combina teatro contemporáneo, música en directo y narrativa cinematográfica en un formato íntimo e inmersivo.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, indicó que el área busca impulsar actividades culturales dirigidas a la población joven, enfocadas en formatos creativos y participativos. Según explicó, el espectáculo permite que el público no solo observe, sino que también forme parte de la historia que se representa.

Cartel experiencia escénica inmersiva en La Grada. / LPR

El evento narra una historia de amor dividida en cuatro movimientos, inspirados en distintos géneros cinematográficos, y aborda emociones como el encuentro, la pérdida, el deseo, la memoria y la posibilidad de volver a empezar. La propuesta incluye escenas interpretadas, música en directo a cargo de Cira Rodríguez y momentos de interacción con los asistentes, quienes podrán influir en el desenlace emocional de los personajes.

La actividad se celebrará el próximo 15 de mayo en el Espacio Joven Creativo La Grada. Las entradas están disponibles hasta completar aforo a través de la página web del evento y mediante el código QR incluido en el cartel.