El Puerto de Las Palmas reorganiza el Muelle Deportivo: empresas hasta 2029, amarres bajo control y multas por la ARC

Las empresas instaladas en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas pueden estar tranquilas durante los próximos tres años a pesar de los retrasos en la licitación de la gestión y la mejora de este espacio del litoral de la capital grancanaria, después de que este jueves el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decidiera prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 a quienes muestren su interés en continuar allí.

La presidenta de la institución del Puerto, Beatriz Calzada, explica que este acuerdo no solo garantiza la continuidad, sino que da «seguridad jurídica a las actividades que se desarrollan en la Dársena de Embarcaciones Menores». Ya en 2024, recuerda, ya se tomó una medida similar con la autorización de concesiones hasta un máximo de tres años, permiso que vence en 2027, pero como a algunas de las empresas han mostrado su interés en seguir allí, como Rodritol S.L., que se dedica al servicio, reparaciones de buques, apoyo de embarcaciones menores y venta de materiales náuticos, se ha decidido dar un nuevo plazo.

Licitación pendiente de adjudicación

«Esperemos que en esa fecha -31 de diciembre de 2029- ya hayamos podido resolver y tener ya adjudicado ese pliego, tanto de inversión como de la gestión del Muelle Deportivo», sentencia Calzada, que recuerda que la dificultad para resolver esta situación radica en la necesidad de hacer un pliego lo suficientemente abierto para que cumpla con los objetivos que se persiguen y atraiga a posibles empresas interesadas, y precisamente en eso están trabajando los técnicos de la institución portuaria.

Expedientes por ocupación de amarres

Por otro lado, con la voluntad de seguir regulando la situación de esta parte del Puerto de Las Palmas, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria volvió a aprobar el inicio de tres nuevos expedientes de desahucio administrativo de barcos que están ocupando puestos de amarre sin contar con la autorización pertinente. «Con estos, ya son 34 las embarcaciones sobre las que hemos iniciado expediente en diferentes momentos procesales».

Reunión del Consejo de Administración del Puerto celebrada este jueves. / La Provincia

Además, se desestimaron siete recursos de reposición interpuestos por los propietarios de barcos a los que se les ha exigido que dejen el puesto de amarre. El Consejo ha considerado que los actos impulsados por la Autoridad Portuaria son correctos y reafirman su validez.

Sanciones vinculadas a la ARC

Beatriz Calzada especifica que de estos siete recursos, hay dos que no están relacionados con los barcos que están siendo utilizados como vivienda habitual, sino con la negativa a dejar el pantalán para dar cabida a las embarcaciones que participaron en la anterior edición de la ARC. «Se trata de embarcaciones a las que hemos sancionado con 30.000 euros por incumplir su obligación; son barcos que están en tránsito y que, por lo tanto, cuando se les autoriza tienen una cláusula que están en el momento en que llegan la ARC que se desarrolla en el Muelle Deportivo en el mes de noviembre todos los años tienen que dejar esos puestos de tránsito libre para que los puedan coger las embarcaciones que vienen para la regata y tres embarcaciones se negaron a moverse». Solo dos recurrieron esta medida sancionadora.

Equipamiento para los bomberos

Otro de los asuntos acordados durante la sesión del Consejo de Administración fue el desistimiento de la adjudicación del suministro de un vehículo con brazo articulado que había pedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el cuerpo de bomberos, al que ha renunciado. El presupuesto destinado para esta adquisición, 1.035.000 euros, se utilizará para la adquisición de equipos de protección individual o el material que la Corporación local considere más necesario en este momento.

Obras, convenios y asuntos pendientes

El orden del día incluía también la certificación del final de la actuación para instalar la media y baja tensión, el centro de transformación y el alumbrado público del Muelle de Los Cambulloneros, que han conllevado un último pago de 84.928 euros y la prórroga de convenios como el suscrito con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Astican para la Cátedra Marítimo-Portuaria, o el de buenas prácticas ambientales con Petrologis Canarias.

Beatriz Calzada asegura que aún no se ha producido ningún avance con el traslado de Costas para poder ocupar toda la cuarta parte del edificio, a pesar de que hay diálogo en otras instancias para que esto ocurra. «A fecha de hoy no hay ninguna novedad y con buena voluntad habrá que seguir esperando un poquito más». Precisamente en esta planta se ubica el centro de control, cuyo personal será subrogado por la Autoridad Portuaria próximamente, tal como se acordó en 2024. Este asunto y la reorganización de la plantilla se quedaron sobre la mesa porque «hay que limarlos un poco más» y se llevarán, previsiblemente al próximo Consejo de Administración previsto para el mes de junio.