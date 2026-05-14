Regatas, música y el tradicional Paseo Romero: estos son los actos de la Semana de Canarias del Real Club Victoria

Con motivo del Día de Canarias, el Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria organiza por tercer año consecutivo una semana repleta de actos festivos en la que el aroma de romería, el sonido de las folías y el pulso a la tradición popular adquieren protagonismo.

Del 22 al 30 de mayo, la centenaria entidad de la capital grancanaria desplegará una programación pensada para mirar a las raíces del Archipiélago desde la cultura, el deporte autóctono, la música y la convivencia vecinal. El broche de oro llegará el sábado 30 de mayo, a las 12:00 horas, con el tradicional Paseo Romero que ya suma 19 ediciones y que recorrerá algunas de las principales calles del entorno de Santa Catalina y La Isleta.

Un total de 11 carretas tiradas por yuntas de bueyes con alegorías de las ocho islas, más dos caretas institucionales, irán acompañados de grupos folclóricos y demostraciones tradicionales. El recorrido partirá del parque Santa Catalina y continuará por Luis Morote, Sagasta y Tenerife hasta llegar a la plaza de La Luz.

Programación

La Semana de Canarias del Club Victoria comenzará el viernes 22 de mayo con la inauguración de la exposición de caricaturas El Zaguán de Carlines, a cargo de humoristas gráficos de las Islas. Será el punto de partida de un programa que combina memoria, humor, música y tradición y que busca convertir el entorno del Club en un espacio de encuentro abierto a socios, familias y a toda la ciudadanía.

El deporte autóctono ocupará también un lugar destacado. El sábado 23, la plaza Eduardo Suárez Morales, popularmente conocida como la plaza del Pueblo, acogerá una exposición estática guiada de bote y barquillo de vela latina canaria, además de la Regata Pie a Tierra de barquillos de vela latina 'Trofeo Lorena Hernández'.

Ese mismo fin de semana se disputará la XXIV edición del Campeonato de Canarias de dominó por parejas, mientras que el domingo 24 la playa de Las Canteras será escenario de exhibiciones de garrote, tolete y lucha canaria.

La programación continuará durante la semana con la mirada puesta en la memoria portuaria. El martes 26 se proyectará el documental Testigos, dedicado al Puerto de La Luz, seguido de una mesa redonda con socios del Real Club Victoria que trabajaron en el recinto portuario.

Al día siguiente, la entidad celebrará su hermanamiento con la Casa de Galicia, en un encuentro de corales presentado por el cronista de la ciudad Juan José Laforet y con la participación del coro errante de la Cámara de la Sidra de Asturias.

La música popular tomará el relevo el jueves 28 con la actuación de la parranda de Guaguas Municipales, que celebrará sus 25 años de historia. El viernes 29 tendrá lugar la clausura de la exposición El Zaguán de Carlines, antes de que el Paseo Romero ponga el cierre a la semana conmemorativa que el Real Club Victoria plantea como una invitación a reconocerse en las costumbres, los oficios y los símbolos de Canarias.

La Regata Pie a Tierra, el "plato fuerte"

El presidente del Club, Juan Ortega Machín, destacó que en los últimos años el objetivo ha sido recuperar las tradiciones e impulsar las actividades socioculturales. Resaltó que el "plato fuerte" es la Regata Pie a Tierra de barquillos "que recupera una tradición local".

Por su parte, la directora general de Deportes Autónomos, Lorena Hernández, destacó el papel que la histórica entidad ha desempeñado en los últimos años, al que se refirió como un club que desprende "un sentimiento de canariedad".

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, añadió que el Real Club Victoria lleva años transmitiendo identidad y tradición, "incluso en los años en los que en la capital grancanaria la única actividad existente con motivo del día de la comunidad autónoma era el Paseo Romero".