El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria: el cachopo para una persona sorprende con su tamaño
El cachopo se puede pedir con diferentes tipos de queso
Hay locales en Las Palmas de Gran Canaria que conquistan a sus comensales por continuar ofrecer cocina tradicional. Uno de ellos es Bahía Negra, un restaurante que ha conseguido su popularidad especialmente por sus cachopos.
Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el establecimiento y han recomendado la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Comida abundante, de calidad y sin salir de la capital", describen.
Entrantes y opciones para todos los comensales
En su vista, comenzaron abriendo apetito con media ración de ropa viaja de pulpo y el queso herreño a la plancha, que no te puede ir sin probarlo. "Lo tienen con miel y pimiento o con mojo verde y frutos secos", comentan en el vídeo. También probaron media ración de papas arrugadas, un plato típico de las islas.
Además, recomiendan preguntar siempre por las sugerencias fuera de carta. En su caso, se decantaron por las papas arrieras. Aparte de estos entrantes, el restaurante cuenta con opciones veganas y sin gluten "bajo previo aviso".
Un cachopo que una sola persona no se puede terminar
El plato estrella de la casa son sus cachopos. Los creadores de contenido eligieron el cachopo herreño, una versión elaborada con queso herreño que, según explican, sorprende tanto por el tamaño como por el sabor. “¿Te puedes creer que esto es para una sola persona?”, comentan sorprendidos.
Además, el restaurante permite elegir distintos tipos de queso para personalizar el cachopo.
Si quieres visitar Bahía Negra y disfrutar tanto de sus entrantes como de su cachopo, se recomienda reservar, especialmente los fines de semana.
Horario y ubicación
Bahía Negra se encuentra en la calle Fondos de Segura, 13 en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han degustado algunas de sus elaboraciones.
Abre de lunes a jueves de 7:00 a 17:00 horas, mientras que viernes amplía su horario hasta las 00:00 horas. Los sábados el restaurante ofrecer servicio de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas. El establecimiento los domingos permanece cerrado por descanso del personal.
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