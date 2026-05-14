Abre Súgar, el nuevo rooftop del Puerto de Las Palmas con 1.253 metros cuadrados de terraza
La terraza musical, ubicada en la azotea del Edificio Fundación Puertos, ofrece tres zonas diferenciadas de música al aire libre y una zona techada
El Puerto de Las Palmas cuenta a partir de este viernes con un nuevo espacio de ocio de Las Palmas de Gran Canaria con la apertura, a partir de las 23.00 horas, del rooftop Súgar en la azotea del Edificio Fundación Puertos de Las Palmas, un local de la promotora La Posada de Jamaica.
Una terraza musical en la zona puerto-ciudad
La nueva terraza musical ubicada en plena zona puerto-ciudad tiene una superficie 1.253,81 metros cuadrados útiles y ha supuesto una inversión de más de un millón de euros.
Tras el éxito cosechado durante muchos años con el Kopa, la familia César Cadenat ha apostado ahora por este rooftop, término que se utiliza para denominar los locales de ocio en las cubiertas de los edificios, un espacio con tres zonas musicales diferenciadas al aire libre, una para el DJ, otra para estar de pie y una última para estar sentados. Además, dispone de una zona techada.
Copas, música y buen ambiente
El nuevo local, abrirá todos los días "para ofrecer un buen sitio de copas, buen ambiente y buena música a Las Palmas de Gran Canaria", afirman sus promotores.
Aislamiento acústico y zonas ajardinadas
Una de las características del establecimiento es que todos los elementos del cerramiento lateral cuentan con aislamiento acústico. Asimismo, incluye 330 metros cuadrados de zonas ajardinadas y una envolvente que reduce la dependencia energética.
Colaboración institucional
Los promotores de este nuevo espacio destacan la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para garantizar que esta nueva oferta de ocio se ajuste a las necesidades de la ciudad y la ciudadanía, además de cumplir todos los requisitos y exigencias normativas.
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