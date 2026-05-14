Tiburones y rayas en plena playa urbana: el caso de de Las Canteras que llega a Sri Lanka

La playa de Las Canteras ha presentado en el congreso internacional Sharks International 2026, celebrado en la capital de Sri Lanka, Colombo, su modelo de protección marina en un entorno urbano de alta presión humana. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la asociación Latitud Azul, en colaboración con la Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, expusieron el caso de la capital grancanaria como ejemplo de convivencia entre uso ciudadano, ciencia y conservación de especies amenazadas.

La delegación, encabezada por Maite Asensio Elvira, presentó la ponencia Las Canteras como ISRA, junto a los investigadores Alicia Herrera Ulibarri, Fernando Tuya, Alberto Navarro y Héctor Toledo. La intervención explicó los criterios científicos que han llevado a la designación de Las Canteras como Zona Importante para Tiburones y Rayas, una figura conocida por sus siglas en inglés, ISRA, y singular en el contexto de las playas urbanas.

Una playa urbana con valor para la conservación

El reconocimiento sitúa a Las Canteras mucho más allá de su función como espacio de baño, ocio y deporte para los humanos. La playa funciona también como un enclave relevante para especies marinas amenazadas, entre ellas el angelote (Squatina squatina), catalogado en peligro crítico de extinción, y la mantelina (Gymnura altavela).

Más allá de los ocasionales avistamientos por parte de los bañistas, los censos realizados entre 2015 y 2025 confirman que este tramo del litoral capitalino actúa como zona de reproducción, alimentación y descanso para estas especies. La lectura científica presentada en Sri Lanka subraya así una idea central: incluso las áreas costeras sometidas a una intensa presencia humana pueden desempeñar un papel significativo en la conservación marina si cuentan con seguimiento, gestión y participación social.

Presentación sobre Las Canteras en Sri Lanka. / La Provincia

Ciencia ciudadana en primera línea de playa

Uno de los elementos destacados en el congreso fue el modelo de ciencia ciudadana desarrollado en Las Canteras. Iniciativas como la Microárea Ecoturística y el proyecto Investiga Las Canteras permiten que las observaciones realizadas por vecinos, usuarios de la playa y turistas sean validadas por el equipo científico de la ULPGC.

Ese sistema convierte la presencia cotidiana de la ciudadanía en una fuente de datos útil para la investigación. Las aportaciones sobre avistamientos y comportamiento de especies se integran en una red de seguimiento que ayuda a conocer mejor la biodiversidad de la playa y a orientar las medidas de protección.

Un laboratorio vivo junto a la ciudad

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, valoró a través de un comunicado de prensa la designación como un reconocimiento al trabajo conjunto entre comunidad científica, administración y ciudadanía. "Que la comunidad científica reconozca la importancia ecológica de Las Canteras es una gran noticia", consideró. El edil vincula esta distinción con la necesidad de incorporar la biodiversidad marina a la planificación urbana, la educación ambiental, el uso responsable del espacio público y la promoción de actividades sostenibles en el litoral.