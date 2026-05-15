El agujero bajo la calle Tartana que obligó a reforzar el terreno en San Roque

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejecuta una obra de consolidación en la calle Tartana, en el barrio de San Roque, después de que el desprendimiento de un muro de contención dejara al descubierto una cavidad de grandes dimensiones bajo la calzada. El daño, que según el Ayuntamiento fue provocado tras las lluvias recientes, generó pérdida de material en el subsuelo y obligó a intervenir para garantizar la seguridad del vial.

La actuación está impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y cuenta con la dirección técnica de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, Geursa. Los trabajos comenzaron con la retirada de escombros y la revisión de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en la zona afectada. Después se procedió al apuntalamiento provisional del terreno para evitar nuevos derrumbes durante la ejecución de la obra.

Una cavidad bajo la calzada

El punto crítico de la intervención está en el hueco abierto bajo la calle tras el desprendimiento del muro. La pérdida de material dejó sin apoyo parte del subsuelo del vial, por lo que se ha recurrido a una solución de refuerzo estructural antes de proceder al relleno definitivo.

Mapa con la Ubicación de la calle Tartana en Las Palmas de Gran Canaria

Para estabilizar el terreno se han instalado micropilotes verticales y diagonales, además de un sistema de mallazo de triple torsión, geotextil y gunita. Esta combinación actúa como soporte previo al hormigonado y permite consolidar el terreno en una zona especialmente sensible por la pendiente y la presencia de muros de contención.

Hormigón para cerrar el hueco

La obra se encuentra ahora en la fase de relleno de la cavidad con hormigón. Este paso permitirá sellar el espacio abierto bajo la calzada y recuperar la estabilidad del vial con mayores garantías de durabilidad.

La intervención forma parte de las labores municipales de mantenimiento y prevención en la infraestructura urbana de San Roque. La consolidación del terreno permitirá reducir el riesgo de nuevos desprendimientos y asegurar una calle afectada por el impacto de las lluvias.