Carolina Darias revela en ‘Canarias Tiene el Flow’ que una canción de Quevedo está en su playlist

Madrid se llenó de acento canario, timples, batucadas y música urbana en una noche en la que muchos acabaron sintiéndose un poco más isleños. La primera edición de Canarias Tiene el Flow convirtió la Sala La Riviera en una auténtica celebración de la identidad cultural del Archipiélago.

Entre el público también estuvo la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que no ocultó su emoción ante el éxito de un evento que reunió a algunos de los nombres más destacados de la nueva escena musical canaria.

“Estoy encantada, feliz, ilusionada, emocionada de esta tarde noche de concierto de flow canario en La Riviera de Madrid con artistas canarios”, expresó Darias durante el evento. La alcaldesa defendió además la importancia de seguir apoyando el talento joven y emergente desde las instituciones públicas.

“Tenemos mucho talento al que hay que seguir apoyando. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estamos en eso: tener cantera para marcar esa senda para llegar a la final europea de la cultura de 2031 apoyando al talento joven emergente”, señaló.

Canarias conquistó Madrid

La primera edición de Canarias Tiene el Flow agotó entradas y reunió sobre el escenario a artistas de diferentes estilos y generaciones de la música hecha en las Islas.

Durante varias horas, La Riviera se transformó en un pequeño Archipiélago donde convivieron la música urbana, el folklore, el timple, el rap, las batucadas y los sonidos más tradicionales de Canarias.

El público mezcló camisetas de la UD Las Palmas y del CD Tenerife con banderas canarias, mientras sonaban artistas como La Pantera, Sara Socas, Don Patricio, Ale Acosta, Julia Rodríguez, Ventura o Daniela Garsal.

También hubo espacio para referencias a las raíces canarias con temas como Vivo en un archipiélago, convertido en uno de los himnos más coreados de la noche.

“Somos una ciudad diversa y abierta”

Carolina Darias aprovechó además para reivindicar el carácter cultural y cosmopolita de Las Palmas de Gran Canaria. “Las diferencias enriquecen y suman. Somos una ciudad diversa, cosmopolita y abierta donde todo tipo de música emerge”, afirmó.

La alcaldesa defendió igualmente la convivencia entre tradición y nuevas tendencias musicales dentro de la cultura canaria actual. “No hay compartimentos estancos. Es compatible la fusión entre lo nuevo y la tradición”, añadió.

De ‘Hijo de volcán’ al eclecticismo musical

Preguntada por sus gustos musicales, Darias reconoció que en su lista de reproducción conviven estilos muy distintos. “En mi playlist suenan muchas cosas, pero Hijo de volcán me gusta mucho. También soy clásica, de tradición y ecléctica”, comentó.

Sus palabras llegaron en una noche donde precisamente esa mezcla entre raíces y modernidad se convirtió en la gran protagonista del festival.

Una segunda edición ya se asoma

El éxito de esta primera edición de Canarias Tiene el Flow deja además abierta la puerta a futuras entregas del festival, que ya se perfila como uno de los grandes escaparates de la música canaria fuera del Archipiélago. Madrid terminó así bailando al ritmo de Canarias en una noche donde el flow isleño dejó de entender de fronteras.