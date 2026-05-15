Eduardo Lobo Espinosa, teniente coronel de la Guardia Civil: "Cada vez nos tenemos que alejar más para interceptarlos, porque los traficantes se alejan más de estas costas"

El teniente coronel Eduardo Lobo Espinosa es el capitán del Duque de Ahumada, uno de los buques insignias de la Guardia Civil que ha sido protagonista recientemente de una de las mayores operaciones antidrogas en España y reposa en el Puerto de Las Palmas abriendo sus puertas a la ciudadanía. Tras cuatro años en el servicio marítimo, es testigo de cómo el crimen organizado intenta burlar las vigilancias cambiando de tácticas y rutas, y cómo las fuerzas de seguridad se especializan y dotan para responder rápidamente a estos cambios.

El Duque de Ahumada acaba de participar en importantes operaciones contra el narcotráfico en el Atlántico. ¿Cómo han evolucionado las rutas y métodos de las mafias en los últimos años?

Las rutas, efectivamente, evolucionan. Hay que tener en cuenta que los países de origen, si estamos hablando de la cocaína, son de Sudamérica o Centroamérica y el destino puede ser España o el resto de Europa, pues no dejamos de ser la puerta por la que pasan, con lo cual es un pasillo que inicialmente interceptábamos justo antes de llegar a las islas, a las costas españolas, pero ahora cada vez nos tenemos que alejar más para interceptarlos porque los traficantes se alejan más de estas costas.

Canarias se ha convertido en un punto estratégico en la vigilancia marítima del Atlántico. ¿Qué importancia tienen las Islas en las misiones actuales de la Guardia Civil?

El punto estratégico en que están, un punto intermedio entre Sudamérica, Centroamérica y Europa. Canarias, como Madeira o las Azores, están situadas en un lugar por el que, necesariamente, todos estos tránsitos tienen que pasar.

La operación Arconian supuso la mayor incautación de cocaína de la historia en España. ¿Qué papel desempeñó el buque en ese operativo?

Supuso un hito importante. En el Duque de Ahumada se embarcó el equipo operativo de asalto y el personal de Inteligencia, y desde aquí nos aproximamos e hicimos el asalto al mercante Arconian.

Además del narcotráfico, el Duque de Ahumada trabaja en inmigración irregular, rescates y seguridad marítima.

Claro, otra de las labores principales que tiene el servicio marítimo en general es el control de la inmigración irregular. De hecho, este barco cuenta con una sala de náufragos con capacidad para 120 personas y puede interceptar cayucos o pateras con migrantes irregulares o náufragos que se encuentren en situación de riesgo en el mar. Los rescatamos, les damos comida, abrigo y asistencia médica, y posteriormente son desembarcados en el puerto que corresponda.

¿Cuál es la misión más compleja que recuerda?

Al día siguiente de salir del astillero tuvimos el rescate de un pesquero gallego que se estaba hundiendo y procedimos al rescate de sus tripulantes. También recuerdo cómo hemos interceptado algunas pateras con inmigrantes irregulares, tanto en la zona del mar de Alborán como en la del golfo de Cádiz.

El buque dispone de drones, robots submarinos, helipuerto y lanchas rápidas. ¿Hasta qué punto la tecnología ha cambiado la forma de operar en el mar?

Efectivamente, este es un barco oceánico multipropósito y aunque lo dediquemos en un 70% a inmigración irregular y narcotráfico, podemos dedicarlo a cualquiera de las otras competencias que tiene el Ministerio del Interior en cualquier sitio. Entonces, se puede emplear para apoyar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en labores de inspección de pesca o el control de la náutica recreativa, inspecciones de yates y veleros, control y vigilancia del patrimonio arqueológico sumergido con los robots submarinos... Se puede emplear para muchas misiones.

¿Qué retos implica vigilar espacios marítimos tan amplios como el Atlántico?

Al ser un espacio tan amplio, con estos buques nos alejamos a gran distancia de las costas e intentamos cubrir el máximo posible para detectar e interceptar los flujos irregulares o ilegales.

¿Percibe que el crimen organizado está utilizando medios cada vez más sofisticados?

No es que el crimen organizado esté más preparado, sino que va cambiando de tácticas para intentar burlar nuestra vigilancia. En las operaciones que hemos hecho en el Atlántico, les vamos cogiendo un poco el tranquillo, pero luego ellos dan otro paso para cambiar su modo de operar. Por eso siempre estamos intentando saber lo que hacen o quieren hacer para ponernos a su altura y poder interceptarlos.