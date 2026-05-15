La educación ambiental llega a los colegios de Las Palmas de Gran Canaria con los talleres 'El poder de un gesto'

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Higiene Urbana, ha puesto en marcha el laboratorio de innovación educativa 'El poder de un gesto', dirigido a alumnado de Educación Primaria con el objetivo de promover la concienciación sobre limpieza urbana, reciclaje y cuidado de los espacios públicos.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y busca fomentar valores relacionados con la convivencia, la corresponsabilidad y el respeto al entorno desde edades tempranas, involucrando a los escolares en la construcción de una ciudad más limpia y saludable.

Fomento de hábitos responsables

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, destacó la importancia de trabajar la concienciación desde la infancia para avanzar hacia barrios más cuidados, subrayando que la educación y la sensibilización son herramientas clave para promover hábitos responsables y mejorar el entorno urbano.

Las sesiones incluyen dinámicas participativas en las que los estudiantes analizan situaciones de limpieza en la ciudad, identifican problemas en sus barrios y proponen soluciones mediante actividades de reflexión y trabajo colectivo. Los contenidos abordados comprenden recogida selectiva de residuos, reciclaje, limpieza de playas, gestión de enseres y el impacto de ciertas conductas en los espacios públicos.

Actividades en un colegio como parte de la campaña 'El poder de un gesto' / LP/DLP

Un mapa emocional del barrio

Entre las actividades destaca el Mapa emocional del barrio, en el que los alumnos señalan los espacios que consideran mejor cuidados o que necesitan mejoras, así como dinámicas centradas en analizar las causas de suciedad o deterioro en el entorno urbano.

Los talleres se han desarrollado en los colegios CEIP Martín Chirino, CEIP Ciudad del Campo, CEP Gutiérrez de Rubalcava, CEIP Pintor Néstor y CEIP Mesa y López.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal ‘LPGC + LIMPIA + Nuestra, El Poder de un Gesto’, que continuará extendiéndose por distintos distritos de la ciudad con nuevos laboratorios participativos y acciones de sensibilización orientadas a reforzar la implicación ciudadana, la corresponsabilidad y el cuidado de los espacios públicos.