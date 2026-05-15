Drones, robots submarinos y lanchas rápidas: así es el barco que capturó 30.000 kilos de cocaína y puede visitarse en el Puerto de Las Palmas

El buque oceánico multipropósito Duque de Ahumada representa un salto tecnológico y operativo dentro del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y tras protagonizar la mayor operación contra el tráfico de drogas en alta mar de España, con la captura del mercante Arconian que cargaba más de 30.000 kilos de cocaína, ha llegado al Puerto de Las Palmas y ha extendido su pasarela hasta el muelle Sanapú para que la ciudadanía puede conocer sus entrañas, la complejidad de las operaciones marítimas y el enorme despliegue humano y técnico que requiere la vigilancia del Atlántico.

La mayor embarcación de la flota

Con 83 metros de eslora y 14 de manga, es actualmente la mayor embarcación de la flota, por delante del Río de Segura, uno de los barcos de la Benemérita que utiliza La Luz como puerto base. Pero, sobre todo, es el que mayor capacidad técnica y operativa tiene, con drones, robots submarinos, helipuerto, lanchas rápidas de intervención y un quirófano con conexión vía satélite con el hospital de Defensa.

El Duque de Ahumada recibe el nombre del fundador de la Guardia Civil, en 1844, y terminó de construirse en los astilleros de Vigo el pasado mes de septiembre, por lo que en muy poco tiempo ya ha podido demostrar su gran fortaleza.

Una base flotante en movimiento

A bordo navegan 28 personas, aunque cuando es necesario pueden hacerlo hasta 56. El Duque de Ahumada permanece prácticamente de forma permanente en el mar. La tripulación trabaja en turnos de navegación de quince días, tras los cuales se realiza un relevo completo de personal mientras el barco continúa operativo. Esa dinámica convierte a la embarcación en una especie de base flotante en movimiento constante. Sin embargo, podría permanecer en alta mar hasta un mes gracias a su gran capacidad para almacenar combustible, unos 600.000 litros, y a que se trata de una embarcación híbrida, por lo que puede desplazarse con sus motores eléctricos.

La tripulación está formada a partes iguales por personal civil y agentes de la Guardia Civil, que se distribuyen en los departamentos de Puente, Máquinas, Cubierta y Operaciones. En este último están las personas que se encargan de salir del barco en las embarcaciones auxiliares para llevar a cabo las intervenciones. El capitán es el teniente coronel Eduardo Lobo Espinosa.

Recorrido por el buque Duque Ahumada, de la Guardia Civil / José Pérez Curbelo

Escala en Canarias tras la 'operación Arconian'

La llegada al Puerto de Las Palmas ha sido a lo grande, después de la 'operación Arconian' y haber atendido a los destacamentos que la Guardia Civil tiene en la costa de Gambia y Senegal. Cuando abandone el litoral de Gran Canaria, partirá hacia Francia, donde permanecerán unos meses.

Cinco cubiertas y asistencia humanitaria

El Duque de Ahumada cuenta con cinco cubiertas. La superior es donde se sitúa el puente de mando y bajo ella se encuentran los camarotes y dependencias de los oficiales. La cubierta central, por su parte, es la de los botes porque es donde se sitúan las embarcaciones auxiliares, y las otras dos son la principal, donde se encuentra la cocina, el comedor, la cocina, el gimnasio, la sala de náufragos donde puede brindar ayuda humanitaria a más de 120 personas-, una morgue con capacidad para seis cuerpos que aún no ha sido necesario utilizar y las dependencias médicas, entre otros espacios.

La última de las cubiertas es la única que los visitantes no pueden recorrer y es donde se encuentran los calabozos donde se permanecen las personas que son apresadas durante las intervenciones. Sí se podrá ver la lancha con dos motores fueraborda de 500 caballos cada una que es capaz de superar los 60 nudos de velocidad y fue la que se utilizó para abordar el mercante Arconian. Esta embarcación rápida de 11 metros de eslora se encuentra a babor lista para saltar al mar, mientras que a estribor hay otra de nueve metros con motor diésel.

Esther Medina Álvarez

Narcotráfico, migración y salvamento

La principal misión de este barco se centra en la lucha contra el narcotráfico y el control de la inmigración irregular, aunque su carácter multipropósito le permite participar también en labores de salvamento marítimo, inspección pesquera, vigilancia de embarcaciones recreativas o protección del patrimonio arqueológico submarino.

La vida a bordo

El día a día a bordo combina disciplina operativa y convivencia. Cada miembro de la tripulación cumple con sus guardias y servicios diarios, aunque las largas jornadas en alta mar también obligan a cuidar el aspecto psicológico y emocional. Para ello, el buque cuenta con gimnasio, zonas comunes de descanso y espacios de ocio donde los agentes pueden ver televisión, conversar o jugar a las cartas durante sus ratos libres. El objetivo es aliviar la tensión y hacer más llevadera la vida embarcada, especialmente en periodos sin operaciones de riesgo.

Intervenciones reales en el mar

Las situaciones más delicadas llegan durante las intervenciones reales, ya sean asaltos a embarcaciones sospechosas, operaciones antidroga o rescates en el mar. De hecho, una de las primeras actuaciones del barco tras salir del astillero fue el rescate de un pesquero gallego que se hundía.