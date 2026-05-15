El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas incorpora a 22 nuevos letrados

El salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas acogió este miércoles el acto de jura o promesa de 22 nuevos abogados y abogadas. Durante la ceremonia también se rindió homenaje a 33 profesionales de la abogacía que cumplen 25 años de trayectoria, quienes recibieron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su carrera. Asimismo, el Colegio distinguió a los letrados Don Vicente Aracil Voltes y Don José Luis Romero Caballero Roldán que alcanzan los 50 años de ejercicio profesional, a quienes se les hizo entrega de la Medalla de Oro de la institución.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu Curbelo, dirigió unas emotivas palabras a los asistentes durante la ceremonia. En su intervención, se dirigió especialmente a los nuevos letrados y recordó la figura del abogado y catedrático uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry y su obra Los mandamientos del abogado. A partir de ella, repasó los principios que, según explicó, deben guiar el ejercicio de la profesión: estudiar, pensar, trabajar, luchar, mantener la lealtad con el cliente y con el juez, ser tolerante, paciente y tener fe, además de aprender a olvidar y amar la abogacía. "Se incorporan ustedes a una de las profesiones más bonitas que existen, que es nada menos que asesorar y defender a nuestros conciudadanos en un servicio tan esencial como es la administración de justicia", ha asegurado el letrado.

Durante su intervención, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas destacó la dedicación y la constancia de los profesionales que cumplen 25 años de ejercicio, subrayando que han sabido mantenerse en una profesión “dura y exigente” pese a las dificultades encontradas en el camino. Además, puso en valor la experiencia adquirida durante estas décadas, asegurando que se encuentran en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. También tuvo palabras de reconocimiento para los letrados distinguidos con la Medalla de Oro por sus 50 años de profesión, a quienes definió como referentes y maestros de la abogacía canaria.

Luego, se dirigió a los abogados reconocidos por sus 50 años de ejercicio, Don Vicente Aracil Voltes y Don José Luis Romero Caballero Roldán.

Los abogados homenajeados por sus 25 años de servicio, fueron Patricia Dolores Aguilar Molina, Pilar Alonso Martín, Josefa María Batista Henríquez, Aurea Caballero Pérez, David Cáceres González, Felipe Jesús Charlen Cabrera, Mario Eduardo Coello Rivero, Pedro Javier Cubas Ortega, María Begoña Custodio Villoria, Don Luis Miguel Domínguez Ramos, Doña María Dolores García Falcón, Don José Jonathan Gómez Felipe, Doña Sonia María Jordán Almeida, Don José Miguel Llamas Bravo de Laguna, Doña María Silvia Macario Guillén, Doña María Teresa Macías Reyes, Don Jorge Manrique de Lara Martín Neda, Don Daniel Eduardo Márquez Lasso, Doña Lucía María Marrero Falcón, Don Carlos Iván Marrero Pérez, Don José Mateo Faura, Doña Lourdes Ortega Quintana, Doña Isabel Osorio Ruiz, Don Eduardo Javier Pérez Castellano, Don Bruno Pérez Saavedra, Doña Cristina Auxiliado Peña Díaz, Don Ricardo Riera Antúnez, Don Jaime Celso Rodríguez Cie, Don Ignacio Sainz de los Terreros Elizalde, Doña María Luz Sintes Díaz, Doña Raquel Sosa Cabrera, Doña Isabel Sirenia Suárez Morales, Doña Ángeles Esther Velázquez Cabrera, Don Héctor Javier Viera Sosa

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas celebra la jura de nuevos letrados y homenajea a sus colegiados con 25 y 50 años de trayectoria / LP/DLP

Nuevos letrados

Los nuevos letrados que juraron y prometieron su profesión son: Arniel Manuel Acosta Rodríguez, Juan Benítez Santana, Daniel Bolaños Lorenzo, Raquel María Bordón Guerra, Wendy del Sol López, Souaad El Machouti Ammy, Zayra María González del Pino, Leonela Antonieta González Escalante, Cheney María González González, Daniel González Orihuela, José Luis Guerra Suárez, María Hueso Moreno, Yaritza Jiménez González, Mariana Losada Santana, Juan José Lozano Peniche, Mariana Raquel Palomino Ramos, Sara Pérez Pérez, Annabel Barbara Piñón Romero, Sheila Porriños Mompeller, Daniel Rodríguez González, Misael Rodríguez Sánchez, Alejandro Romero de Felipe, Jorge Juan Suárez Caballero, Jesús Giovanni Tortorici y Tatiana Alexandra Vasile Cristea.