Lagartos gigantes en plena ciudad: así es el nuevo espacio verde de Tamaraceite

Tamaraceite acaba de incorporar un nuevo espacio verde con una función poco habitual en plena ciudad, servir de refugio y zona de alimentación para reptiles. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado los trabajos del lagartario del barranco de Tamaraceite, una intervención de renaturalización que ocupa 22.500 metros cuadrados dentro del Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta.

El proyecto se ha diseñado especialmente para favorecer la presencia del lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini), especie endémica de la isla, mediante la creación de áreas de refugio, alimento y reproducción en un entorno urbano recuperado. La actuación ha sido promovida por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y dirigida por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, Geursa.

Un barranco recuperado para la biodiversidad

La intervención ha permitido transformar un tramo del barranco en un espacio naturalizado, con plantaciones, senderos, zonas de estancia y paneles informativos. El objetivo, además de mejorar el paisaje, es incorporar biodiversidad al borde del barrio y convertir el entorno en un área de contacto directo entre la ciudad y la naturaleza.

Mapa con la Ubicación del lagartario de Tamaraceite

Los trabajos han incluido la plantación de 335 ejemplares de flora autóctona, entre ellos dragos, cardones, tajinastes, acebuches, tarajales, tabaibas y guaydiles. También se han retirado especies invasoras para favorecer la recuperación del ecosistema y mejorar las condiciones de vida de la fauna local.

Naturaleza a pie de barrio

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha destacado que el lagartario forma parte de la transformación verde de la ciudad y de la creación de espacios urbanos más saludables y sostenibles. La actuación busca acercar la naturaleza a los barrios y reforzar la red de zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria.

La apertura del lagartario llega después de la inauguración de Hoya Andrea, en abril, y consolida un anillo verde en torno a Tamaraceite que continuará creciendo hacia otras zonas de la ciudad. Ambas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia para recuperar suelos, conectar barrios y utilizar los barrancos como infraestructura ambiental de Las Palmas de Gran Canaria.

En Hoya Andrea, las dos laderas que encuadran el barrio —una junto a la calle Júpiter y otra próxima a la calle Plutón— se han convertido en senderos accesibles desde las zonas residenciales, con bancos, casas para pájaros, hoteles para insectos y paneles informativos sobre flora y fauna autóctona. La actuación, de 22.000 metros cuadrados, se diseñó como un espacio naturalizado distinto a los parques tradicionales y similar a un área de contacto cotidiano con la naturaleza sin salir de la ciudad.

Ese modelo sirve de antesala al lagartario de Tamaraceite. En Hoya Andrea se apostó por una intervención de bajo impacto, con materiales naturales como madera, roca y piedra, y con plantaciones de especies locales como veroles, acebuches, tajinastes blancos, sabinas o pinos canarios, mientras que en el nuevo espacio hay una integración también con el parque infantil y el área biosaludable ya existentes en el entorno.

Una pieza del corredor verde hacia Ciudad Alta

En conjunto, el Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta contempla la renaturalización de más de 459.000 metros cuadrados y la creación de una red ecológica de 12 kilómetros. El trazado conectará Tamaraceite, Hoya Andrea, Los Tarahales, Siete Palmas, Las Torres, El Pilar, Barrio Atlántico, La Minilla y Escaleritas.

Panel informativo junto al lagartario de Tamaraceite. / LPR

El proyecto prevé la plantación de más de 11.000 árboles y arbustos y cerca de 8.000 ejemplares de matorral, con el objetivo de mejorar la biodiversidad, reducir el efecto del calor urbano y generar nuevos espacios de paseo y estancia para la ciudadanía.

Fondos europeos para duplicar zonas verdes

La actuación cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos Next GenerationEU de la Unión Europea.

El nuevo lagartario forma parte del Plan Director de Infraestructuras Verde-Azul y Biodiversidad, la hoja de ruta municipal para duplicar las zonas verdes urbanas y adaptar Las Palmas de Gran Canaria al cambio climático. En Tamaraceite, esa estrategia se concreta ahora en un espacio singular: un refugio para lagartos integrado en la vida cotidiana del barrio.