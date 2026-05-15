El rincón de Las Palmas de Gran Canaria perfecto para disfrutar de cocina casera y un ambiente único

Muchos vecinos y turistas buscan lugares en la capital grancanaria para poder disfrutar de una cena seguida de un ambiente que no se encuentra en cualquier establecimiento. El Rincón del Heredero es un restaurante que ha conseguido convertirse en un lugar perfecto para disfrutar de cocina tradicional y un ambiente único.

Elaboraciones caseras y sabores tradicionales

La carta combina recetas tradiciones y elaboraciones con toques más modernos y personal. Cuentan con platos perfectos para abrir el apetito como el queso asado con gofio y miel de palma, el timbal de berenjena y queso de cabra o los huevos rotos con aguacate y almogrote, tres platos con mucho sabor y buena presentación.

Como platos principales, el establecimiento cuenta con dos especialidades de la casa que son obligatorias para quienes visitan el restaurante. El lechón a la naranja y la carrillada ibérica son dos platos imprescindibles de su menú.

Además, contaban con una opción de brunch que han tenido que cerrar durante la temporada de primavera y verano por la cantidad de eventos que tienen. No obstante, los retomarán el próximo otoño/invierno.

Postres y buen ambiente

Los postres también son otro de los puntos fuertes del local, especialmente para los amantes del dulce, Entre los más populares destacan la torrija con helado y la tarta de zanahoria.

El ambiente es otro de los aspectos más valorados por los clientes. Los viernes, el restaurante ofrece música en directo de la mano de @dj_hectorbatista, creando una experiencia animada y diferente para quienes buscan una cena diferente sin salir de la capital grancanaria.

Horario y ubicación

El Rincón del Heredero se encuentra en la Costa Ayala, 8, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han disfrutado tanto de su comida casera como del ambiente acogedor que ofrece.

Abre lunes, jueves y domingo para ofrecer servicio de almuerzo de 13:00 a 18:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y ofrece cenas de 20:00 a 23:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.