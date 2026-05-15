Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: “En los últimos años, el propietario quiere alquilar su vivienda, pero tiene pánico”

El mercado del alquiler atraviesa uno de sus momentos más tensionados y, según muchos expertos inmobiliarios, gran parte del problema no solo reside en la falta de oferta, sino también en la inseguridad que sienten muchos propietarios a la hora de alquilar su vivienda.

El experto inmobiliario Sergio Excellence Circle explica que, en un contexto donde los impagos preocupan cada vez más, generar confianza puede marcar la diferencia entre conseguir un alquiler o quedarse fuera del mercado.

¿Cuáles son las claves para generar confianza?

El experto sugiere contactar previamente con una aseguradora de impago de alquiler para obtener una “prevalidación” como inquilino asegurable. De esta manera, el futuro inquilino puede demostrar desde el primer momento que cumple con los requisitos económicos exigidos por muchas compañías.

Además, aconseja informar al propietario de que el propio inquilino asumirá el coste del seguro de impago únicamente durante el primer año —debido a las limitaciones que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos respecto a fianzas y avales—, una fórmula que puede ayudar a reducir la desconfianza inicial.

El factor primordial, según Sergio Gutiérrez, es solicitar una carta de recomendación al anterior casero en caso de haber finalizado recientemente otro contrato de alquiler. Este documento se considera uno de los elementos más valorados por los propietarios, ya que aporta referencias directas sobre el comportamiento del inquilino.

¿Qué hacer si los pisos ni siquiera llegan al mercado?

Debido a la alta demanda, muchas viviendas no llegan a anunciarse públicamente, provocando que las inmobiliarias trabajen directamente con clientes que ya tienen en cartera para evitar el colapso de llamadas y solicitudes.

Por ello, el experto recomienda cambiar la estrategia y convertirse en el mejor cliente de las agencias. Para lograrlo, propone acudir personalmente a las inmobiliarias de la zona donde se busca vivienda llevando preparada toda la documentación necesaria en un PDF: nóminas, carta de recomendación y la información relacionada con el seguro de impago.

Archivo - Una mujer echa un vistazo a las ofertas de una agencia inmobiliaria. / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Además, plantea ofrecer a la inmobiliaria la contratación de un servicio específico de búsqueda de alquiler, diferenciándolo claramente del pago tradicional de honorarios por arrendamiento. La idea, según explica, es sencilla: cuando entre un nuevo piso en alquiler, la agencia tenderá a contactar primero con aquellos clientes que ya tienen todo preparado y con los que mantiene una relación más directa.

Cada vez más expertos recomiendan adelantarse, preparar toda la documentación y generar confianza desde el primer contacto con propietarios e inmobiliarias. Una estrategia que, aunque no garantiza encontrar vivienda de inmediato, puede aumentar considerablemente las posibilidades en un contexto donde muchos pisos desaparecen incluso antes de publicarse.