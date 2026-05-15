El teatro y la danza se unen para sensibilizar contra la violencia de género en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, desarrollará los próximos 26 y 27 de mayo en el centro cultural CICCA la propuesta escénica ‘Bésame 2.0’, un espectáculo de teatro y danza participativa centrado en la sensibilización y prevención de la violencia de género.

La actividad estará protagonizada por la actriz y bailarina Pepa Cases y contará con pases en horario de mañana dirigidos a alumnado de centros de educación secundaria. Además, el martes 26 de mayo a las 18:30 horas se ofrecerá una sesión especial abierta al público general.

Cartel de la obra / LP/DLP

Promoción de las relaciones igualitarias

La concejala de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, Betsaida González, destacó que iniciativas como ‘Bésame 2.0’ permiten acercar a la ciudadanía, especialmente a la juventud, una reflexión necesaria sobre las violencias machistas a través del arte y la participación. También subrayó que la cultura es una herramienta clave para promover relaciones igualitarias y prevenir conductas violentas.

El espectáculo combina teatro y danza en un formato participativo, abordando la violencia de género desde una perspectiva cercana e íntima. La propuesta alterna momentos de comedia y tragedia y permite que el público forme parte activa de la experiencia.

Diálogo con la artista

Al finalizar, se llevará a cabo un espacio de diálogo entre la artista y los asistentes, fomentando la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias sobre la prevención de las violencias machistas.

Las personas interesadas en asistir al pase abierto al público podrán recoger sus invitaciones en la taquilla del CICCA, con un máximo de cuatro por persona, hasta completar aforo.