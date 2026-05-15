Los vecinos de este barrio de la periferia de Las Palmas de Gran Canaria logra el alcantarillado tras 20 años de espera

Las poco más de 80 familias de Laderas del Roque, en Las Palmas de Gran Canaria, celebraron este viernes la conexión de sus viviendas a la red de alcantarillado después de dos décadas de larga espera. Abrazos y felicitaciones corrieron entre ellos en uno de los puntos donde meses atrás se manifestaban para exigir a las autoridades municipales la realización de una de las obras fundamentales para la calidad de vida de sus residentes.

«Estamos que no nos lo creemos», destacaba José Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos El Parral y uno de los impulsores en los últimos años para conseguir que la red de saneamiento llegara a la zona. Laderas del Roque, junto a Llanos María Rivera y El Piquillo son tres de los barrios más alejados de la capital grancanaria.

La alegría se celebró con un brindis en la misma calle donde durante años tuvieron que aguantar los malos olores y las plagas que las aguas residuales provocaban al desbordarse por la última alcantarilla donde se perdía la conexión. «Cuando se desbordaba, las aguas corrían ladera abajo afectando caminos vecinales y estanques, que se usaban además para el regadío», recordó.

«Lo dábamos por perdido»

La necesidad les hizo fuerte y los unió durante este tiempo para reivindicar lo que finalmente han conseguido. «Estamos privados», decían al saber que ya no tendrían que preocuparse por los rebosos.

«Desde que los técnicos de Emalsa me comunicaron que iban a hacer la conexión no me lo podía creer, desde entonces llevo derramando lágrimas de felicidad», destacó Hernández. Un sentimiento que le afloraba al saber que sus vecinos, sobre todo los mayores, «ya lo ven hecho realidad».

Picoteo y brindis organizado por los vecinos para celebrar la noticia. / ANDRES CRUZ

Él mismo sorprendió a sus vecinos con refrigerios para celebrar la noticia. Quienes este viernes se reunieron en ese punto de la calle aseguraban que lo daban «por perdido». Vecinos que siempre estuvieron dispuestos a «tirar del carro» para reivindicar el que es un derecho fundamental.

Los residentes de Laderas del Roque sentían que habían ganado una victoria. «Ya puede haber miles de problemas en el barrio, pero una acera sucia o una calle sin asfaltar es secundario al lado de esto estando en pleno siglo XXI», subrayaba José Hernández.

No me lo podía creer, desde que me lo dijeron derramo lágrimas de felicidad José Hernández — Presidente de la AAVV El Parral

Fin a las cubas de agua

Las 80 familias dependían de la cuba de agua que tres veces a la semana acudía a la zona para vaciar las aguas residuales. Conductas que normalizaron durante dos décadas. «Teníamos que controlar cuándo poníamos las lavadoras o tirábamos de la cadena del baño para no afectar al resto de vecinos», decían. Una costumbre que a partir de ahora pasará a ser parte de la anécdota.

Escasos 30 metros separaban a estas familias de la conexión a la red general de saneamiento, que durante este tiempo ha supuesto una exposición a posibles infecciones por la proliferación de insectos de las aguas sucias acumuladas. Las obras consistían en la instalación de tuberías de seis metros de profundidad y 30 metros de longitud que se unió a la red que se encontraba «del otro lado del barrio». Y es que la singularidad de esta zona es que están divididos por la carretera principal. De un lado, sus residentes dependen administrativamente del municipio de Santa Brígida; del otro, de Las Palmas de Gran Canaria.

Hace cinco meses, las alternativas que se ponían sobre la mesa eran, o la expropiación de los terrenos, o la construcción de una estación de bombeo. Mientras, la solución fue ampliar el servicio de cubas de dos a tres días entre semana para evitar episodios de insalubridad. A partir de ahora, Laderas del Roque respira tranquila. La movilización vecinal celebró ayer una victoria, aunque llegara dos décadas tarde.