Las "decisiones drásticas" rigen la replantación del arbolado urbano en Las Palmas de Gran Canaria

Gran parte del arbolado de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en mal estado. Las causas de este deterioro pueden ser diversas, pero todas comparten un mismo origen: una gestión deficiente que la capital arrastra desde hace décadas. El resultado es visible en muchas calles, donde abundan los ejemplares marchitos, afectados por plagas, mal ubicados o incluso caídos. El nuevo Plan Director de Arbolado Urbano reconoce esta realidad y plantea un sistema de actuación para responder a los problemas que vayan surgiendo. Para ello, desde la Concejalía de Parques y Jardines se ha asumido la necesidad de tomar «decisiones drásticas».

Tras la reciente aprobación del documento, el área municipal ya ha comenzado a transformar las directrices del plan en actuaciones concretas. Una de las intervenciones más relevantes se ha desarrollado en la calle La Naval, una vía estrecha y con escasa incidencia solar. Allí se habían producido caídas de ramas y un informe técnico determinó que los árboles no se encontraban en buenas condiciones. «Eran árboles absolutamente inadecuados, que necesitaban mucha luz y estaban en un espacio muy estrecho, sin luz», explica la concejala del área, Gemma Martínez.

Ante esta situación, se podaron todos los ejemplares de la calle, se ampliaron los alcorques y se incorporó nuevo aporte de tierra. Además, se plantaron ejemplares de callistemon, una especie más adecuada para la zona, cuyas flores rojas aportan color y cuya copa frondosa contribuye a generar sombra. Según la edil, uno de los aspectos clave de este tipo de actuaciones es la comunicación con el vecindario. «Siempre hay que explicarles la problemática, porque el Plan Director contempla la gobernanza», señala.

Exceso de ficus

Uno de los principales problemas detectados en la ciudad es el uso excesivo de determinadas especies, especialmente el ficus y la palmera canaria. En el primer caso, los ficus representan el 44% del arbolado urbano. «Es una burrada», afirma Martínez. El problema de esta especie es su rápido crecimiento y su presencia en alcorques demasiado pequeños, donde el árbol se asfixia y empieza a presentar dificultades.

Uno de los casos más evidentes se encuentra en la avenida Juan Pablo II, donde hay casi 2.500 ficus plantados en alcorques insuficientes para su desarrollo. «Hay unos problemas enormes con las podas porque tienen un crecimiento muy rápido y las aceras son muy estrechas, así que se van chocando constantemente con las fachadas», detalla la concejala.

Retirar de golpe más de dos millares de árboles sería inviable, por lo que el Ayuntamiento plantea una sustitución progresiva. A medida que algunos ejemplares presenten daños y deban ser retirados, serán reemplazados por otras especies más adecuadas. El cambio será paulatino, aunque el objetivo es que en los próximos años mejore tanto el aspecto como la salud del arbolado urbano. La medida más urgente, en este sentido, es dejar de plantar ficus en la ciudad.

Una situación similar ocurre con las palmeras canarias. Aunque son uno de los símbolos de la capital, no aportan sombra, un factor cada vez más importante para mitigar los efectos del cambio climático. «Estamos estableciendo un sistema por el cual plantamos otro tipo de especies, muchísimo más adecuadas y, a poder ser, siempre autóctonas, como metrosideros, flamboyanes o jacarandas», explica Martínez.

El paseo de Tomás Morales también se ha visto afectado por el crecimiento excesivo de los ficus. De hecho, el Consistorio ha adjudicado por 316.042,65 euros la instalación de nuevas luminarias LED para mejorar la visibilidad de la calzada y las aceras, condicionada por el volumen de las ramas. El proyecto prevé retirar 256 luminarias con lámparas de vapor de sodio e instalar 210 nuevas luces LED. La competencia entre los árboles y la iluminación ha obligado a modificar el diseño de las farolas, con columnas más altas, luminarias más eficientes y una distribución pensada para cubrir mejor el espacio público.

Próxima licitación

Otra actuación prevista se localiza en la rotonda de entrada al barrio de La Minilla, donde el Ayuntamiento proyecta la creación de un bosque urbano. «Estamos plantando muchos árboles más adaptados, como la tipuana», afirma la concejala.

Aunque el Plan Director ya está en marcha y las decisiones se toman de acuerdo con sus criterios, Martínez aclara que el sistema será más ágil cuando salga a licitación el nuevo contrato del servicio de Parques y Jardines, vencido desde enero de 2024. Según la edil, está previsto que el expediente se presente en contratación la próxima semana. «Las licitaciones son siempre complejas y esta aumenta mucho el presupuesto, la profesionalidad del mantenimiento y las áreas que se van a mejorar», sostiene.

El análisis del arbolado se realizará calle por calle, ya que las necesidades varían en función de cada zona. No es lo mismo intervenir en el área del Puerto, donde influye el aire marino, que en el Barranquillo Don Zoilo. «El gran cambio es entender que la ciudad no es una maqueta, ni un sitio donde se podan los árboles porque queda bonito. La ciudad es un organismo vivo y tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada calle, de cada barrio y del conjunto de la ciudad», destaca Martínez.

Con más sombra, especies mejor adaptadas, alcorques vivos y una planificación específica para cada entorno, el Ayuntamiento pretende revertir décadas de malas prácticas. El objetivo es que el arbolado deje de ser un motivo de conflicto y se consolide como una infraestructura esencial para el bienestar de los barrios.