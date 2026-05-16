‘Goals for Hope’ llega a Gran Canaria con una mirada humana sobre migración y deporte

A veces una fotografía puede contar mucho más que un partido. Un balón, una camiseta o una portería también pueden convertirse en refugio, identidad y oportunidad para quienes intentan empezar de nuevo lejos de casa. Las Palmas de Gran Canaria acoge desde este fin de semana la exposición Goals for Hope, una muestra participativa que une fútbol, fotografía y transformación social para visibilizar las historias de jóvenes migrantes, personas refugiadas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

La exposición, instalada en el Centro Cultural Pepe Dámaso, en el barrio de La Isleta, forma parte de las actividades paralelas organizadas con motivo de la final de la Copa de la Reina de fútbol celebrada en Gran Canaria.

La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la concejala de Deportes, Carla Campoamor; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia.

Fútbol como lenguaje universal

El proyecto utiliza la fotografía participativa y el deporte como herramientas educativas y de integración social. Las imágenes expuestas han sido realizadas por los propios participantes tras recibir formación en fotografía y narrativa audiovisual, permitiéndoles contar desde su propia mirada experiencias relacionadas con la acogida, la convivencia, la superación o el desarraigo.

La alcaldesa Carolina Darias destacó durante la inauguración que “esta exposición refleja el enorme poder del deporte para generar comunidad, derribar prejuicios y construir espacios de convivencia desde el respeto y la diversidad”.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan Arencibia / LP/DLP

Historias de migración, acogida y nuevas oportunidades

Entre los colectivos participantes se encuentran ‘Más que Campeonas’, de Sevilla; ‘Madres Dragonas de Lavapiés’, en Madrid; ‘FC Darna’, de Barcelona; y el equipo ‘Refugiados CEAR’, en Canarias.

Precisamente integrantes de ‘Refugiados CEAR’ fueron los encargados de guiar parte del recorrido inaugural, compartiendo el significado de las imágenes y abordando cuestiones relacionadas con la empatía, el respeto y la inclusión social.

Una exposición que viaja por toda España

La muestra incorpora además materiales didácticos dirigidos a escolares y clubes deportivos en un formato participativo y multilingüe. El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y ha sido reconocido internacionalmente con la Bertha Artivism Award 2026, otorgada por la Bertha Foundation en Reino Unido.

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Tras su paso por Las Palmas de Gran Canaria, Goals for Hope continuará recorriendo distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Alicante. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 19 de junio en el Centro Cultural Pepe Dámaso, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.