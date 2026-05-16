La Lotería Nacional toca en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte volvió a sonreír a Canarias este sábado. El segundo premio de la Lotería Nacional correspondiente al sorteo celebrado el 16 de mayo dejó parte de su fortuna en Las Palmas de Gran Canaria, donde se vendió uno de los décimos agraciados con el número 36.848, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto premiado fue consignado en un punto de venta situado en la Carretera General del Norte 212, en la capital grancanaria, según la información oficial difundida tras el sorteo.

La noticia generó rápidamente expectación entre los habituales jugadores de Lotería Nacional en la isla, especialmente después de conocerse que Canarias figuraba entre las administraciones agraciadas del segundo premio.

Canarias, entre las localidades agraciadas del sorteo

El número 36.848 no solo dejó fortuna en Gran Canaria. El segundo premio también fue vendido en diferentes puntos del territorio nacional como Cádiz, Málaga, Sevilla, Asturias, Cantabria, Guadalajara, Navarra o Lleida.

Sin embargo, en el archipiélago todas las miradas se centraron en Las Palmas de Gran Canaria, donde uno o varios afortunados podrían haberse llevado un importante premio gracias a este sorteo de sábado.

El punto de venta donde fue consignado el décimo premiado ya ha despertado el interés de numerosos vecinos y clientes habituales que acudieron a comprobar sus boletos tras conocerse el resultado.

El primer premio también estuvo muy repartido

El primer premio del sorteo correspondió al número 59.203, vendido en diferentes localidades españolas como Pontevedra, Málaga, Sevilla o Guadalajara, entre otras.

No obstante, fue el segundo premio el que dejó protagonismo para Canarias gracias al décimo vendido en la capital grancanaria

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).