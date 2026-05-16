El Puerto de Las Palmas recupera la memoria histórica con una escultura de nueve metros de la torre de los prácticos

El Puerto de Las Palmas rememorará con una escultura de nueve metros y medio de altura la torre de los prácticos, conocida también como la torre de los vigías, en el entorno del parque Santa Catalina, cerca del lugar donde se erigía esta estructura. De esta manera, la Autoridad Portuaria continúa con su proyecto de «recuperar la memoria histórica de la actividad marítima y portuaria de la ciudad» y crear un museo del Puerto al aire libre.

El proyecto, que ha sido diseñado por el arquitecto David Santana de la Guardia, es «una reinterpretación contemporánea» de la antigua torre, «recuperando su valor simbólico y referencial, sin reproducirla de manera literal, sino adaptándola a los criterios arquitectónicos, técnicos y urbanos actuales», señala la institución.

Historia de la torre de los prácticos

La antigua torre de los prácticos fue un elemento emblemático de la arquitectura portuaria que desempeñó un papel fundamental en la observación y control del tráfico marítimo. En la capital grancanaria había dos torres de vigía, una en la zona militar de La Isleta -que cerró en 1974- y otra en el Muelle Santa Catalina, que quedó inoperativa en 1979 y desapareció cuando la Autoridad Portuaria reordenó esta zona de La Luz.

Por ese motivo, el Rotary Club reclamó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la recuperación de esta estructura que fue durante muchos años el punto de observación para los prácticos, los profesionales que ayudan a los capitanes de los buques en las maniobras de entrada, salida y atraque.

Ahora, la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación con un presupuesto inicial de 66.486,07 euros la ejecución e instalación de esta escultura en el parque Santa Catalina, un «espacio público urbano de carácter emblemático y de elevada afluencia ciudadana, situado en el entorno del frente marítimo y próximo a áreas de uso portuario, turístico y recreativo».

La antigua torre de los prácticos en Santa Catalina. / La Provincia

Diseño urbano y función ciudadana

Con su diseño, Santana de la Guardia ha intentado crear un «diálogo» con el entorno «apostando por una solución de estructura metálica de trazado esbelto, diseñada para minimizar el impacto volumétrico y potenciar su presencia visual como referencia urbana». Además, la base llevará incorporada un banco «que aporta una función de estancia y descanso, favoreciendo la relación del elemento con el espacio público y fomentando su uso y apropiación por parte de la ciudadanía».

Este elemento, señala el pliego de condiciones técnicas de este proyecto, ha sido concebido como «un elemento puntual y singular, implantado en el espacio público sin interferir en los recorridos peatonales existentes, y diseñado para integrarse visual y funcionalmente en el entorno, actuando como hito urbano y referencia espacial».

Características de la estructura

Se trata de una estructura de aluminio marino de 9,5 metros de altura conformada por varios perfiles metálicos verticales que suben desde la base y se sostienen en la parte superior con una plancha de chapa de aluminio. De esta manera, se pretende formar una silueta parecida a una torre, pensada para que se vea esbelta, ligera y vertical.

Alrededor de la base se integrará un banco ejecutado con bloque, enfoscado y un acabado exterior de hormigón.

Por otro lado, la documentación de este proceso de licitación recoge que para evitar que la torre se mueva o vuelque será necesario realizar un estudio geotécnico antes de excavar y ejecutar una cimentación de hormigón armado a la que ese fijarán los anclajes y pernos que sujetan la estructura metálica.

Protección frente al entorno costero

Asimismo, se contempla que para proteger la escultura de la humedad, el salitre y la lluvia se usarán materiales y tratamientos adecuados para el entorno urbano costero, con un tratamiento de protección frente a la corrosión.

Las empresas interesadas en optar a este contrato deben presentar sus propuestas antes de las 14.00 horas del 16 de junio, y una vez firmado el acta de replanteo comenzará a contar el plazo de tres meses para la entrega.